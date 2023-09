Geballte Frauenpower: Schaustellerinnen am Nürnberger Volksfest

Strahlender Sonnenschein auf dem Nürnberger Herbstvolksfest. Das heißt: viel zu tun für Carina Hellberg. Die 24-jährige Schaustellerin ist im achten Monat schwanger, bekommt demnächst ihr erstes Kind, dennoch zeigt die studierte Betriebswirtin vollen Einsatz in der familiären Fischbude, belegt ein Fischbrötchen nach dem nächsten. Es muss schnell gehen, die Kundschaft steht quasi schon vor der Tür. Schaustellerin sei ihr Traumjob, sagt sie und positioniert ein fertiges Bismarckhering Brötchen aufs Tablett. Einige Dutzend werden noch folgen. "Als kleines Kind stand ich schon auf der Cola-Kiste hinterm Tresen und habe die Leute bedient", erzählt Hellberg.

Gut ausgebildet für den heimischen Betrieb

Ausbildung zur Hotelfachfrau und absolviertes BWL-Studium sind die beruflichen Zutaten, die der 24-Jährigen helfen, das Geschäft zu organisieren. Gemeinsam mit ihrem Partner betreibt sie zudem Dinkels Frankendorf auf dem Nürnberger Volksfestplatz. Immer wieder steht Hellberg auch hier hinterm Zapfhahn. Familiärer Zusammenhalt wird bei den Schaustellerinnen und Schaustellern eben großgeschrieben.

Schaustellerin: Coronapausen waren existenzgefährdend

Nur ein paar Meter neben dem Frankendorf betreibt Schaustellerin Diana Göhring ihr Geschäft. Eine überdimensionierter Steinschleuder, mit der Stofftiere per Ball treffsicher vom Sockel geschossen werden müssen. Eine Spielidee, die das Ehepaar Göhring während der Corona-Pause entwickelt hat. Diana Göhring ist Schaustellerin in mittlerweile achter Generation. Sie habe nie etwas anderes machen wollen. Der Spagat zwischen Familie mit zwei Kindern und dem Rummel sei oft herausfordernd, aber die Freiheit der Selbständigkeit möchte sie nicht missen: "Wir Frauen auf dem Festplatz müssen Alleskönnerinnen sein". Alle paar Wochen lebt sie an einem anderen Ort, lernt neue Menschen kennen. Das sei genau das Leben, das sie leben wolle.

Mehrgleisig fahren ist Standard

Wer sich für den Rummel entscheide, müsse das mit Haut und Haaren tun, sonst gehe das nicht gut, davon ist auch Schaustellerin Tayra Kunstmann überzeugt. Die 27-Jährige stammt aus einer Schaustellerfamilie mit fast 100-jähriger Tradition. Die Erlangerin hat ihr eigenes Geschäft, hilft aber auch im Süßwarenwagen ihrer Eltern mit aus, rührt dort die gebrannten Mandeln, schlichtet Popcorn ein. Die einjährige Tochter Erna ist immer mit dabei, lernt die große Festplatzfamilie von Klein auf kennen. Zeit für lange Urlaube oder Erholung nach dem Kinderkriegen habe sie sich nicht wirklich genommen. "Einen Tag nach der Entbindung war ich schon wieder im Geschäft", sagt Kunstmann, die sich auch noch als Sprecherin der süddeutschen Schaustellerjugend ehrenamtlich engagiert.

Eines wird schnell klar bei dem Besuch hinter den Kulissen des Herbstvolksfestes: Ohne tatkräftige Frauen würde sich hier nicht viel drehen. Alle drei Frauen haben sich bewusst für ein Leben auf dem Rummel entschieden, mit allen Vor- und Nachteilen. Bereut habe es bisher noch keine, und es sieht gut aus, dass die Familientradition jeweils fortgeführt wird.