Landtagswahl in Oberbayern: Besonderheiten aus den Stimmkreisen

Der bayerische Landtag bekommt eine neue Zusammensetzung - wie die aussieht, bestimmen die Bürgerinnen und Bürger am 8. Oktober. Vor fünf Jahren gaben 72,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab; in Oberbayern waren es sogar 74,6 Prozent. Fast alle Direktmandate gingen damals an die Kandidatinnen und Kandidaten der CSU. Nur in fünf Münchner Stimmkreisen gewannen die Grünen.

Und diesmal? Viele bekannte, aber auch neue Politikerinnen und Politiker stehen diesmal zur Wahl.

Bad Tölz-Wolfratshausen / Garmisch-Partenkirchen: Grüner tritt nicht mehr an

Im Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen / Garmisch-Partenkirchen tritt Hans Urban für die Grünen nicht mehr an. Er war 2018 in den Landtag gewählt worden. 2019 geriet er in Streit mit einem Mann, der mit seinem Auto für Google Street View Aufnahmen machen wollte und auf Urbans Hof gefahren war. Urban erstattete Strafanzeige, weil er angeblich angefahren worden war. Das Amtsgericht Wolfratshausen war jedoch der Ansicht, Urban habe den Unfall erfunden - und verurteilte den Politiker zu einer Strafzahlung von 10.500 Euro wegen Nötigung und falscher Verdächtigung.

Urbans jungem Nachrücker, dem Studenten Jakob Koch, werden mit einem Listenplatz 18 in Oberbayern wenig Chancen auf ein Landtagsmandat eingeräumt. Sein Konkurrent um die Erststimme ist der 47-jährige Thomas Holz; der ist seit mehr als 15 Jahren Bürgermeister von Kochel und seit mehr als acht Jahren stellvertretender Landrat von Bad Tölz-Wolfratshausen.

Miesbach: Die Landtagspräsidentin tritt wieder an

Eins der prominentesten Mitglieder des aktuellen Landtags schickt der Stimmkreis Miesbach ins Rennen: Hier tritt Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Direktkandidatin für die CSU an. Die 58-Jährige war bereits Bundeslandwirtschaftsministerin, stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin und bayerische Wirtschafts- sowie Verkehrsministerin. Landtagspräsidentin ist sie seit 2018.

München: Viele Prominente stehen zur Wahl

München hat nicht nur einen Stimmkreis, sondern gleich neun. Dort treten besonders viele bekannte Politikerinnen und Politiker an. Im Stimmkreis Mitte bewerben sich um das Direktmandat unter anderem der Co-Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen, Ludwig Hartmann, und für die FDP Susanne Seehofer - die Tochter des früheren Ministerpräsidenten Horst Seehofer.

Im Stimmkreis Moosach will Benjamin Adjei von den Grünen sein Direktmandat verteidigen, das er 2018 mit nur knapp 90 Stimmen Vorsprung gewonnen hatte. Im Stimmkreis Giesing treten unter anderem der amtierende Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und der bayerische SPD-Vorsitzende Florian von Brunn als Direktkandidaten an.

Im Stimmkreis Milbertshofen hatte 2018 die Co-Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen, Katharina Schulze, mit weitem Abstand das Direktmandat gewonnen - auch heuer ist sie dort wieder Direktkandidatin ihrer Partei. In Hadern stellt die CSU den amtierenden bayerischen Justizminister Georg Eisenreich als Direktkandidat auf. Und auch im Stimmkreis Ramersdorf gibt es bekannte Direktkandidaten: den amtierenden Wissenschaftsminister und früheren Generalsekretär Markus Blume (CSU) und den früheren bayerischen SPD-Vorsitzenden Markus Rinderspacher.

Rosenheim Ost: Generationswechsel und Kontinuität

Im Stimmkreis Rosenheim Ost, zu dem auch die Stadt Rosenheim gehört, steht ein Generationswechsel an. Nach 20 Jahren im Landtag tritt der 60-jährige Klaus Stöttner (CSU) nicht mehr an. Der CSU-Kreisverband Rosenheim, mit über 3.500 Mitgliedern der größte Kreisverband in Bayern, nominierte stattdessen den 35-jährigen Daniel Artmann, 2. Bürgermeister der Stadt Rosenheim.

Für die AfD tritt Andreas Winhart an. Der 40-jährige ist bereits Landtagsabgeordneter und dort auch parlamentarischer Geschäftsführer der AfD.

Altötting: Im Wahlkampf Mutter geworden

Im Stimmkreis Altötting schickt die FDP eine junge Frau ins Rennen. Stefanie Stiegler ist 24 Jahre alt - und vor drei Wochen zum ersten Mal Mutter geworden, mitten im Wahlkampf. Sie ist zwar die Direktkandidatin ihrer Partei, hat auf der oberbayerischen Liste aber nur Platz 27 - und deshalb kaum Chancen auf ein Landtagsmandat.

Mühldorf: Sea Altmann muss als Sebastian antreten

Im Stimmkreis Mühldorf tritt dieses Jahr Sea Altmann für die SPD an. Altmann ist nicht-binär, identifiziert sich also mit zwei Geschlechtern: "Ich habe männliche Anteile, aber auch weibliche." Auf dem Stimmzettel ist Sea Altmann als Sebastian Altmann aufgeführt. Da in Altmanns Personalausweis noch der Name "Sebastian" eingetragen ist, muss Altmann auch mit diesem Namen zur Wahl antreten. Das Coming-Out hatte Altmann vor zwei Jahren. Innerhalb der Partei und bei den Jusos seien die direkten Reaktionen positiv gewesen, berichtete Altmann vor einem Jahr.

Berchtesgadener Land: Prominenz und Nachwuchs

Im Berchtesgadener Land tritt Franziska Böhnlein für die CSU an. Die 27-Jährige macht von sich reden, weil sie auf Instagram sehr aktiv ist und mehr als 2.000 Followerinnen und Follower hat. Böhnlein hat den viel versprechenden oberbayerischen Listenplatz 7. Direktkandidatin ist sie nicht geworden - das ist CSU-Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.