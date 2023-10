Bayern-Wahl: CSU büßt ein, AfD und FW überholen Grüne, FDP raus

Söder: "Klarer Regierungsauftrag an CSU"

In einer ersten Reaktion sagte Wahlgewinner Söder: "Bayern hat Stabilität gewählt und die CSU hat diese Wahl klar gewonnen. Es ging uns nie um einen Schönheitspreis, aber um einen klaren Regierungsauftrag. Dieser klare Regierungsauftrag geht an die CSU."

Aiwanger: "AfD wäre ohne uns bei 20 Prozent gelandet"

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zeigte sich im BR24-Interview "sehr zufrieden" mit den ersten Zahlen. Die Freien Wähler könnten sich über das beste Ergebnis in ihrer Geschichte freuen. Mit Blick auf die AfD sagte Aiwanger: "Ohne uns wären die wahrscheinlich bei 20 Prozent gelandet." Wohin ein links-liberaler Kurs führe, könne man an der FDP sehen.

Schulze: Grüne "stabil in Bayern verankert"

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze freute sich über das zweitbeste Ergebnis der Grünen in Bayern. Das zeige, man sei stabil in Bayern verankert. Schulze sprach von einem "großen Erfolg". Co-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann sprach von einem "grünen Fundament in Bayern, das uns niemand mehr nehmen kann".

AfD sieht sich als Oppositionsführer

AfD-Spitzenkandidat Martin Böhm sieht seine Partei als möglichen Oppositionsführer im Landtag. Einzig die AfD habe in den Prognosen signifikant zulegen können, sagte Böhm. "Das ist eine hohe Verantwortung, und die nehmen wir gerne an." Weiter sagte Böhm, es habe sich gezeigt, dass eine Partei "rechts der Mitte durchaus starke Bewegungen bei den Bürgern erzielen kann".

Von Brunn (SPD): "Wir haben uns den Abend anders vorgestellt"

SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn sprach von einem enttäuschenden Ergebnis. "Wir haben uns den Abend anders vorgestellt", so von Brunn. Andere Themen hätten den Wahlkampf überlagert.

Hagen: "Trauriger Tag" für FDP und Liberalismus

Martin Hagen, Spitzenkandidat der bayerischen FDP, bezeichnete das Ergebnis seiner Partei als "bitter". "Es ist ein trauriger Tag für unsere Partei und für den Liberalismus in Bayern." Man werde nun erneut eine außerparlamentarische Opposition sein - und das trotz eines "wahnsinnig engagierten Wahlkampfes", so Hagen.