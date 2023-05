Zahlenchaos: Wie viele Lehrer fehlen in Bayern wirklich?

Piazolo: Es gibt jedes Jahr weniger Bewerber, als gebraucht

Kultusminister Piazolo sagt im BR24-Interview, dass man klar von einem Lehrermangel sprechen kann – es gebe jedes Jahr weniger Bewerber an ausgebildeten Lehrkräften, als man brauche. Er halte es aber nicht für sinnvoll, auf Detailzahlen einzugehen.

Wie kommt das Kultusministerium also zu seiner Aussage, alle Lehrerstellen können besetzt werden? In der Bayerische Lehrerbedarfsprognose (BLP), die jährlich erscheint, ermittelt die Behörde den Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern für die nächsten zehn Jahre, aufgeschlüsselt nach den Schularten Grundschule, Förderschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium und den Berufsschulen. Die BLP deckt sowohl öffentliche als auch private Schulen ab. Neben dem Bedarf wird auch das Angebot an Lehrkräften prognostiziert. Am Ende können für die nächsten zehn Jahre ein prognostizierter Bedarf an Lehrkräften und eine vorausgesagte Zahl an möglichen Neueinstellungen gegenübergestellt werden - für jede Schulart in Bayern. Die angewandte Methodik in Bayern wird von Bildungsexperten als vorbildlich bezeichnet.

Lücke an den Grund- und Mittelschulen besonders groß

So zeigten die Lehrerbedarfsprognosen der vergangenen Jahre für bestimmte Schularten immer eine langfristige Lücke zwischen dem errechneten Bedarf und dem prognostizierten Angebot an Lehrkräften. Neben den Berufsschulen war die Differenz für die Grund- und Mittelschulen besonders hoch. In diesen Schularten war etwa das Angebot für das Jahr 2022 jeweils über 300 Lehrkräfte niedriger, als der errechnete Bedarf. Die folgende Grafik aus der BLP 2022 zeigt die Prognose für die Mittelschulen: