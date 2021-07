Faktenfuchs: Was bringt ein Tempolimit auf Autobahnen?

Technische Fortschritte ein Grund für gesunkene Todeszahlen

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), sagt über die gesunkenen Zahlen, dass die Ursache dafür die Entwicklung neuer Automobiltechnik sei. Moderne Sicherheitsausstattung, etwa Airbags und Assistenzsysteme, sowie eine “sichere Fahrgastzelle” hätten viele Tote verhindert, wie auch bessere Rettungssysteme.

Außerdem seien die kritischen Stellen, an denen viele Unfälle auftraten, bereits mit Geschwindigkeitsbegrenzungen ausgestattet. Dies erklärt laut Brockmann auch die Stagnation der Zahlen in den letzten Jahren - denn bedeutende technische Neuerungen im Sicherheitsbereich seien nicht mehr dazu gekommen.

Wie würde sich ein allgemeines Tempolimit von 130 km/h konkret auf die Todeszahlen auswirken? “Wir haben tatsächlich keine aktuelle Forschung, die uns in irgendeiner Prozentzahl zeigt, was ein allgemeines Tempolimit bringen würde”, sagt Unfallforscher Brockmann.

Unfallforscher: Wissenschaftliche Erhebung nicht einfach

Eine Kausalität zwischen Todeszahlen und dem nicht vorhandenen Tempolimit festzustellen, sei wissenschaftlich nicht einfach. Die Schwierigkeit liege etwa darin, “dass sehr viele Autobahnabschnitte, die auch besonders Unfall-belastet sind, dann irgendwann geschwindigkeitsreduziert wurden. Dann verschwinden aber natürlich nicht sämtliche Probleme dort. Ich hab dann nach wie vor immer noch viele Unfälle, die aber dann halt nicht mehr nur auf das Thema Geschwindigkeit zurückzuführen sind”. Weil Unfälle sehr viele verschiedene Ursachen hätten, sei es schwer, dies auf einzelne Faktoren herunterzubrechen.

Ein weiterer Grund, warum eine wissenschaftliche Erhebung schwierig ist, sind laut Brockmann zwei verschiedene Kategorien in denen erhoben wird: die nicht angepasste und die erhöhte Geschwindigkeit:

"Nehmen wir mal an, es gibt einen Nebel-Unfall. Der kann innerhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit passieren. Und trotzdem war die Geschwindigkeit nicht angepasst. Das können wir aber im Nachhinein nicht mehr auseinander differenzieren. Das macht das Ganze so problematisch und erzwingt eigentlich einen großen Modellversuch." Siegfried Brockmann, Unfallforscher

Brockmann sagt, für eine große Studie über die Auswirkungen eines Tempolimits auf die Unfallzahlen fehle der Wille.

“Auf der einen Seite war es lange Jahre so, dass die Automobil-Befürworter und diejenigen, die gegen ein Tempolimit sind, das verhindert haben - in der Angst, das möglicherweise etwas Unangenehmes dabei herauskommt. Inzwischen stelle ich aber auch fest, dass die andere Seite das auch nicht mehr haben will - in der Angst, es könnte vielleicht herauskommen, dass eine höhere Geschwindigkeit genauso gut ist, Hauptsache sie ist gleichmäßig.” Siegfried Brockmann, Unfallforscher

Verkehrssicherheit: Verbesserung auch durch flexible Tempolimits?

Brockmann glaubt, dass man die Verkehrssicherheit nicht nur durch ein starres Tempolimit, sondern auch mit flexiblen Geschwindigkeitsbeschränkungen verbessern könnte. Dies könne zu einer größeren Akzeptanz in der Bevölkerung führen. “Ich glaube, der ganz große Widerstand kommt auch daher, dass jemand, der beispielsweise nachts auf leerer Autobahn unterwegs ist oder irgendjemand, der bei Tage, wo weit und breit kein Auto zu sehen ist, dann trotzdem dieses Tempolimit einhalten muss und das nicht akzeptieren will.”

Auch könne auf vielen Strecken ohne Tempolimit nicht immer beliebig schnell gefahren werden. Brockmann hält aber fest, dass ein Tempolimit kürzere Anhaltewege zur Folge hat “und im Falle eines Crashs eben auch eine geringere Aufprallenergie. Das ist physikalisch erstmal ganz klar”.

Das sagt auch der Verkehrswissenschaftler Gernot Sieg von der Universität Münster, der auch im wissenschaftlichen Beirat des Bundesverkehrsministeriums sitzt. “Wenn man jetzt die nicht so gefährlichen Streckenabschnitte auch mit einem Tempolimit belegt, dann wird das schon einen Effekt haben. Aber wie groß der wirklich ist, kann man nicht wirklich prognostizieren.”

Unfalltote: Vergleich mit anderen Ländern hinkt

Bei der Diskussion um ein Tempolimit wird immer wieder auch der Vergleich mit anderen Ländern herangezogen. Laut EU-Daten starben in Deutschland 2016 auf Autobahnen 4,8 Menschen pro eine Million Einwohner, vergleichbar mit den Niederlanden (4,6) und Dänemark (4,4), wo es ein Tempolimit auf Autobahnen gibt. In Spanien (7,0) und Belgien (8,8) war die Rate deutlich höher, in Großbritannien (1,5) und Finnland (1,3) deutlich niedriger, dort gibt es ebenfalls ein Tempolimit.

Für Sieg und Brockmann sind solche Vergleiche kein plausibles Argument für oder gegen ein Tempolimit, zumal die Ursachen auch hierfür nicht eindeutig seien. Die deutschen Autobahnen seien im Vergleich zu anderen Ländern besser auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, etwa seien die Kurvenradien dementsprechend lang, auch die Topografie und das Verkehrsaufkommen in anderen Ländern seien nicht immer mit denen Deutschlands vergleichbar.

Für Siegfried Brockmann von der UDV gilt in der Betrachtung mit anderen Ländern am Ende das Argument “Vision Zero”, dass also Unfälle und Verletzungen im Straßenverkehr zu verhindern sind. “Es kann ja nicht sein, dass man sagt, woanders haben wir noch 100 Tote mehr, also müssen wir hier nichts tun. Das ist ja der völlig falsche Ansatz.”

“Vision Zero” spräche für niedrigeres Tempolimit als 130

Die Zielsetzung der “Vision Zero” sei auch bei der Diskussion um Geschwindigkeitsbegrenzungen zu berücksichtigen. “Mit der Vision Zero kann ich natürlich auch 120 oder 100 oder 80 auf der Autobahn begründen. Das heißt, die Dinge müssen ja ohnehin abgewogen werden mit der gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz.”

Welches ein ausgewogenes Tempolimit in Sachen Sicherheit ist, dafür fehlt laut Brockmann die wissenschaftliche Grundlage. Aus der Perspektive, Menschenleben zu schützen, sei es so, “dass allein `Vision Zero´ nicht für 130 spricht, sondern natürlich für noch viel weniger”.

Über die volkswirtschaftlichen Kosten eines neuen, generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen wurde bereits ebenfalls öffentlich gestritten. Befürworter eines Tempolimits argumentieren häufig, eine Einführung koste so gut wie nichts und auch die UBA-Studie sagt, eine Einführung wäre “ohne nennenswerte Mehrkosten” möglich.

Volkswirtschaftliche Kosten eines Tempolimits

Im September 2020 legte Ulrich Schmidt vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel eine Berechnung vor, die besagt, ein Tempolimit von 130 km/h führe zu “Wohlfahrtsverlusten” in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.

Befürworter des Tempolimits und viele User in den sozialen Netzwerken kritisierten nach Erscheinen von Schmidts Berechnungen unter anderem, dass Schmidt die durch ein Tempolimit verhinderten Tode mit einem volkswirtschaftlichen Geldwert bemaß. Darüber hinaus ging Schmidt so vor, dass er etwa die Zeitverluste mit dem durchschnittlichen deutschen Bruttostundenlohn multiplizierte.

Ob sich aus einer solchen Rechnung tatsächliche “Wohlstandsverluste” berechnen lassen, gilt unter Experten als umstritten. Ebenso die Frage, ob die ohne Tempolimit auf der Autobahn eingesparte Zeit tatsächlich in wertschöpfende Arbeit umgewandelt wird.

Emissionsvermeidungskosten seien in anderen Sektoren niedriger

Aber auch der Volkswirt Gernot Sieg von der Uni Münster rechnet damit, dass ein Tempolimit volkswirtschaftlich etwas kosten würde. An der Studie des UBA kritisiert er, dass die Vermeidungskosten pro Tonne Emissionen nicht berücksichtigt werden und dass nur die Emissionen des Verkehrssektors isoliert betrachtet würden. “Im Verkehrssektor haben wir sehr viel höhere Kosten der Emissionsvermeidung als in anderen Sektoren und deswegen ist es immer effizienter oder billiger, woanders was zu vermeiden als im Verkehrssektor. Langfristig muss es auch im Verkehrssektor runter. Das ist keine Frage.”

Sieg thematisiert auch einen möglichen Rebound-Effekt, der besagt, dass durch Effizienz eingesparte Energie an anderer Stelle dennoch verbraucht wird. Er entsteht laut Sieg beim Tempolimit dadurch, dass die Autofahrer durch langsameres Fahren weniger Geld für Sprit ausgeben. “Dieses Geld können sie jetzt für andere Dinge ausgeben, und diese anderen Dinge verursachen wieder CO2-Emissionen. Wenn ich jetzt im Extremfall für das eingesparte Benzingeld ein Billigflugticket nach Dublin kaufe, dann ist es ein stark negativer Effekt fürs Weltklima.”

Rebound-Effekt nicht messbar, tatsächliche Auswirkung umstritten

Wie stark ein solcher Rebound-Effekt wäre, gilt in der Wissenschaft als umstritten, da er von sehr vielen Faktoren abhängig ist und als nicht messbar gilt.

Stefan Hausberger und Martin Lanzenberger glauben allerdings nicht an einen solchen Rebound-Effekt. Sie verweisen auf die These eines konstanten Zeitbudgets. Sie besagt, dass der Mensch etwa ein gleichbleibendes Zeitbudget für Mobilität aufwendet. Kann er sich nur langsamer fortbewegen, legt er kürzere Strecken zurück, die aufgewandte Zeit bleibt gleich. Negative volkswirtschaftliche Effekte seien durch ein Tempolimit daher nicht zu erwarten. Stefan Hausberger sagt auch: “Dazu würde ich jetzt sagen, dass diejenigen, die 180 auf der Autobahn fahren, meistens nicht die sind, die wegen 100 Euro keinen Urlaub machen.”

Gernot Sieg, der sagt, das Tempolimit würde Kosten verursachen, konstatiert im Hinblick auf die volkswirtschaftliche Gesamtbetrachtung: "Ob es wirklich Nutzen bringt oder nicht, die Studien gibt es nicht. Und ich glaube, die Studien gibt es auch deswegen nicht, weil man es nicht so genau ausrechnen kann”.

Es bleibt also schwer zu beurteilen, ob ein Tempolimit tatsächlich volkswirtschaftlich negative Auswirkungen hätte oder nicht.

Tempolimit bedürfte laut Experten strenger Überwachung

Einig sind sich alle Experten, dass eine Einführung eines Tempolimits eine strengere Verkehrsüberwachung erfordert. Hausberger sagt: “Es steht und fällt mit der Überwachung. Geschwindigkeitslimits ohne Überwachung haben keinen Hebel.”

Unfallforscher Siegfried Brockmann meint: “Was wir jetzt häufig auf Autobahnen sehen, gerade bei den Wechselverkehrszeichen, ist, dass diese Geschwindigkeiten missachtet werden, weil in der Regel auch keine Radarkontrolle daran gekoppelt ist. Und das schafft natürlich neuen Verdruss, weil dann diejenigen, die sich an das Limit halten, irgendwann sagen: ‘Ich bin hier der letzte Dumme und alle anderen machen, was sie wollen’.”

Verkehrswissenschaftler Gernot Sieg sagt, weniger hohe Geschwindigkeiten im Verkehr und damit geringere Geschwindigkeitsunterschiede würden auch zu weniger Phantomstaus, also Staus ohne erkennbaren Grund, führen. Wenn es bei einem Tempolimit von 130 wieder Leute gebe, “die dann 140, 145 fahren, dann ist die Homogenisierung wieder weg, das heißt, den Vorteil kriegt man nicht alleine über das Tempolimit, sondern die Art der Überwachung. Das ist einmal die Häufigkeit, wo wird kontrolliert und wie häufig, wie überraschend wird kontrolliert und natürlich die Anzahl der Strafen. Und da wirkt Geld nicht so gut wie Punkte”.

Unfallforscher Brockmann gibt zu Bedenken, wenn es ein Tempolimit von 130 km/h gäbe und alle zwischen 135 und 145 fahren würden, wäre das auch schon ein Erfolg. Vor allem diejenigen, die dann deutlich zu schnell unterwegs wären, müssten aber härter bestraft werden. “Wir werden sicherlich durch regelmäßige Kontrollen sicherstellen müssen, dass die Leute Angst haben, sodass es richtig teuer wird.”

Fazit

Ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen würde die Emissionen im Autoverkehr verringern. Ein Tempolimit von 130 km/h könnte laut einer Studie des Umweltbundesamtes jährlich 1,9 Mio. Tonnen Treibhausgase einsparen. Bis 2030 will Deutschland im Verkehrssektor im Vergleich zu 2019 rund 80 Mio. Tonnen Emissionen einsparen. Eine Begrenzung auf 130 km/h würde etwa 2,4 Prozent dieser Einsparungen ausmachen. Je geringer die Höchstgeschwindigkeit bei einem Tempolimit, desto größer die möglichen Emissionseinsparungen.

Dass ein Unfall mit einer niedrigeren Geschwindigkeit das Todesrisiko senkt, sei physikalisch klar, sagen Experten. Wie genau sich ein Tempolimit auf die Todeszahlen auf Autobahnen auswirken würde, dazu gibt es laut Experten keine belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse.

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines Tempolimits sind umstritten, große Verluste sind laut Experten aber nicht zu erwarten. Alle vom #Faktenfuchs befragten Experten sagen: Für eine Durchsetzung eines Tempolimits bräuchte es eine strenge Verkehrsüberwachung zur Einhaltung der Regeln.