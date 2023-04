Stromausfälle in Bayern: Blackout-Panik ist unbegründet

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ließ die Sorge vor Engpässen bei der Stromversorgung steigen. Im Herbst war die Verunsicherung in Bayern groß: Menschen fürchteten sich vor langanhaltenden Stromausfällen im Winter, Gemeinden verfassten neue Notfallpläne. Viele hatten das Gefühl, auch plötzlich mehr Meldungen über Stromausfälle zu hören und Medien titelten mit der Gefahr vor "Blackouts". Jetzt wiederholen sich solche Warnungen und Sorgen im Zusammenhang mit der Abschaltung der Atomkraftwerke.

Nicht mehr Stromausfälle als sonst

Im Frühjahr 2023 steht aber fest: Zu den auch von einigen Politikern prophezeiten Blackouts im Winter kam es nie – die Anzahl der Stromausfälle war nicht ungewöhnlich hoch. Das belegen unter anderem Daten, die BR24 den Winter über gesammelt hat.

Von Anfang November 2022 bis Ende März 2023 beobachtete BR24 die Webseite Störungsauskunft.de, ein Portal, auf dem sowohl Verbraucherinnen als auch Netzbetreiber in Deutschland Ausfallmeldungen teilen können. Die Stadtwerke München SWM zeigen Störungen in ihrem Gebiet auf einer eigenen Onlinekarte – diese Meldungen gingen ebenfalls in die Datensammlung mit ein. So kann ein Großteil der in Bayern verfügbaren Netzbetreiber und Störungsmeldungen durch die Daten abgedeckt werden. Mehr zur Analyse und den Daten am Ende des Texts.

Kein Blackout im Winter 2022/2023

Nicht jeder größere Stromausfall ist ein Blackout: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verstehen unter Blackout überregionale, plötzlich auftretende und lang andauernde Stromausfälle – ausgelöst durch unkontrollierte und unvorhergesehene Probleme im Versorgungsnetz.

Das Stromnetz würde dann großflächig nicht mehr unter Spannung stehen und müsste schrittweise wieder aufgebaut werden, erklärt Christoph Maurer vom Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme an der Universität Erlangen-Nürnberg. "Damit ein Stromausfall als Blackout zählt, müssen mindestens Teile des Netzes der obersten Spannungsebenen betroffen sein und damit typischerweise 200.000 bis 300.000 Leute. Das ist ein Ereignis, das kennen wir nicht. Das ist in der Vergangenheit nicht aufgetreten."

So gab es auch im Zeitraum vom November 2022 bis zum März 2023 keinen Blackout. Das belegt die Analyse der Störungsdaten. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in dieser Zeit keine Stromausfälle in Bayern gab.

Insgesamt konnten 19.483 Störungsmeldungen vom 7. November bis zum 21. März 2023 gesammelt werden. Nicht jede Meldung ist auch ein separater Stromausfall. Für die Analyse wurden Störungen zusammengefasst, die am gleichen Tag, vom gleichen Anbieter am gleichen Ort innerhalb von fünf Minuten gemeldet wurden. Daraus ergeben sich knapp 9.000 Stromausfälle, von diesen waren wiederum rund 5.200 ungeplant.

Konstantes Auftreten von lokal begrenzten Stromausfällen normal

Was erstmal sehr viel klingt, ist laut Energieingenieur Maurer aber normal: Das System sei nicht dafür ausgelegt, jede Art von Versorgungsunterbrechung zu vermeiden. "In einem System, in dem Betriebsmittel altern, in dem das Wetter Einfluss hat, indem gebaut wird, kann man keine hundertprozentig, ununterbrochene Stromversorgung gewährleisten."

Wenn also in einer Straße ein Bagger ein Kabel treffe, sei die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es zu einem Stromausfall in einem Haus oder in der Straße komme. Das sei aber kein systemisch relevantes Ereignis: "Die Gefahr, dass diese Störung sich ausweitet, mehrere Kunden betrifft und es zu einem größeren, am Ende gar überregionalen Stromausfall kommt, ist bei einem solchen Ereignis genau null", sagt Maurer.

Die folgende Grafik zeigt, wie diese alltäglichen Störungen im Winter 2022/2023 in Bayern ausgesehen haben. Im Durchschnitt gab es täglich 40 ungeplante Stromausfälle: