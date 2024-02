"Keine Perspektive": Mittelständler demonstrieren in Regensburg

Eine Vereinigung von mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmen hat am Samstag zu einer Kundgebung in Regensburg aufgerufen. Auf einer Bühne am Domplatz kritisierten Vertreterinnen und Vertreter einzelner Gewerke die aus ihrer Sicht überbordende Bürokratie, hohe Kosten und falsche Prioritätensetzung der Regierung.

Appell an Politik: "Brauchen positive Veränderungen"

Ein Wirt kritisierte etwa die Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Eine Leiterin eines Pflegedienstes schilderte die schwierige Suche nach Fachkräften. In dem Zusammenhang wurde auch kritisiert, dass man mit dem Bürgergeld am Ende mehr zum Leben habe als mancher Job nach Abzug der Steuern einbringe. Eine Hotelbetreiberin kritisierte Bürokratie-Vorschriften und hohe Abgaben und appellierte an Wirtschaftsminister Aiwanger: "Es ist der Punkt erreicht, an dem wir keine Perspektive mehr sehen. Wir brauchen jetzt positive Veränderungen, die bei uns ankommen. Schnell und konkret."

"Die Industrie kann sich ja neue Standorte suchen, wo sie wirtschaftlich arbeiten kann. Der Mittelstand bleibt über, wir werden ausgequetscht wie eine Zitrone". Kathrin Fuchshuber, Hotelbetreiberin in Regensburg

Rund 500 Teilnehmende bei Kundgebung

Weitere Kritikpunkte in den Redebeiträgen waren gestiegene Energiekosten und die Ausgaben der Bundesregierung im Ausland. Rund 500 Teilnehmende zogen in einem Demonstrationszug vom Dultplatz auf den Domplatz, wo die Kundgebung stattfand. Einige von ihnen hatten Deutschlandfahnen und Bayernfahnen dabei, andere kamen mit Transparenten mit Aufschriften wie zum Beispiel "Ampel weg, stoppt den Wahnsinn" und "Wir retten Leben, wer rettet uns?".

Hubert Aiwanger als Hauptredner geladen

Neben einem Grußwort von Landrätin Tanja Schweiger (FW) war Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) als Hauptredner zu der Veranstaltung geladen. Er betonte in seiner Rede, Politik und Behörden müssten auf die Praktiker vor Ort hören. Ansonsten kamen keine Politikerinnen und Politiker zu Wort. Zwischenfälle gab es laut Polizei keine, die Veranstaltung verlief friedlich.