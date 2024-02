Sanktionen gegen Russland: Trickst Putin den Westen aus?

Sanktionen wirken sich auf Qualität russischer Produkte aus

Die große Abhängigkeit Russlands von westlichen Technologie-Gütern können weder Parallelimporte noch neue Ersatz-Güter aus China, Indien oder Iran kaschieren, erklärt Ekaterina Zolotova. Zolotova lebt in Moskau und schreibt für den amerikanischen Thinktank Geopolitical Futures. Solche technologischen Umstellungen würden normalerweise vier bis fünf Jahre dauern. Die westlichen Sanktionen würden zu einer schnellen, aber primitiveren Produktion von Technologie in Russland führen. "Es wirkt sich natürlich auf die Lebensdauer dieser Waren aus, sprich, es wirkt sich auf die Qualität aus“, so Zolotova.

Arbeitskräftemangel in Russland

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine führte in Russland auch zu einer Verschärfung des Arbeitskräftemangels. Einerseits haben viele aus Zentralasien einreisende Arbeiter Angst vor der Mobilisierung, andererseits ist der russische Rubel aufgrund der Sanktionen schwächer geworden und damit für neue Arbeitskräfte weniger attraktiv, erklärt Zolotova. "Das ist nicht das, was die Arbeiter sehen wollen. Sie bekamen nicht mehr genug Geld für sich selbst, also entschieden sie sich für andere Länder wie die Türkei und China", so Zolotova.