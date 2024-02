Berühmt berüchtigt: Elefantentreffen in Thurmansbang

💡 Was ist das Elefantentreffen?

Das Elefantentreffen des BVDM (Bundesverband der Motorradfahrer e.V.) findet seit 1989 in relativ schneesicherer Lage im Bayerischen Wald statt. Die Geschichte geht aber viel weiter zurück: in die 1950er-Jahre, als sich die ersten winterharten Fahrer in Stuttgart trafen - mit ihren Zündapp-KS 601-Gespannen, die auch "Grüne Elefanten" genannt wurden. Deshalb der Name: Elefantentreffen. Vor Thurmansbang im Landkreis Freyung-Grafenau waren auch der Nürburgring und der Salzburgring die Austragungsorte.