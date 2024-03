Windkraft im Wald: Thurn und Taxis plant Anlagen an der Donau

Der Forstbetrieb des Hauses Thurn und Taxis mit Sitz in Regensburg plant in seinen Wäldern entlang der Donau einen Windpark.

In den Überlegungen ist von bis zu 55 Windrädern die Rede, die nördlich der Donau bei Regensburg entstehen könnten. Noch befinden sich die Planungen in einer frühen Anlaufphase, teilt Raoul Kreienmeier, Forstbetriebsleiter bei Thurn und Taxis, dem Bayerischen Rundfunk mit.

Windkraft im Waldgebiet

Es geht um ein Waldgebiet der Familie von 150 Quadratkilometern, das überwiegend im östlichen Landkreis Regensburg liegt. Für diese Flächen hat das Fürstenhaus eine Potenzialstudie für Windkraft anfertigen lassen. Rund 30 Quadratkilometer davon sollen für den Windkraftausbau zur Verfügung gestellt werden.

Es handelt sich dabei um Flächen innerhalb der gemeindefreien Gebiete Forstmühler Forst und Kreuther Forst sowie um Flächen innerhalb der Gemeinden Tegernheim, Wiesent, Wörth an der Donau und Wiesenfelden im angrenzenden niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen.

Auswahlverfahren für Projektentwickler läuft

Für den Bereich Tegernheim und Kreuther Forst wurde bereits ein Projektentwickler gefunden, für die anderen Bereiche läuft nach Angaben von Thurn und Taxis ein Auswahlverfahren. Unklar ist in dieser frühen Projektphase aber noch, wie viele Windkraftanlagen auf den Flächen entstehen sollen.

Platz für maximal 55 Windräder

Unter Berücksichtigung aktueller Abstandsregelungen zwischen modernen Anlagen könnten rein rechnerisch maximal 55 Anlagen Platz finden, teilt Kreienmeier mit. Allerdings sei nicht angestrebt dieses Maximum komplett auszuschöpfen, auch weil noch nicht klar ist, wie viele Standorte überhaupt genügend Wind aufweisen.

Standort-Genehmigungen noch unklar

Außerdem ist noch unklar, ob alle theoretisch möglichen Standorte auch genehmigt werden können. Zum Beispiel erfolgt wegen der in der Nähe liegenden Walhalla in vielen Fällen wohl eine Einzelfallprüfung durch den Denkmalschutz.

Zur möglichen Höhe der Anlagen äußert sich Thurn und Taxis aber bereits: Aktuell seien für einen wirtschaftlichen Betrieb Anlagen mit einer Narbenhöhe von 170 bis 200 Metern erforderlich, so Kreienmeier.

Thurn und Taxis: Lage entlang der Donau günstig für Windkraft

Die Lage auf der Erhebung entlang der Donau sei für Windkraft günstig, da hier der Wind ungehindert ankomme und somit ein hoher Windertrag möglich wäre. Es handle sich um einen intensiv bewirtschafteten Wald mit vielen Fichten. Sensible und wertvolle Waldanteile würden grundsätzlich ausgeschlossen, versichert der Forstbetriebsleiter.

Unterschiedliche Projektentwickler

Bei der Suche nach Projektentwicklern will das Fürstenhaus nach eigenen Angaben auch das Thema Bürgerbeteiligung mit einfließen lassen. Durch die Flächenvergabe an unterschiedliche Projektentwickler soll ein möglichst breites Angebot an regionaler Wertschöpfung und Beteiligungsmöglichkeit geschaffen werden, teilt das Fürstenhaus mit.

Thurn und Taxis mit deutschlandweit größten Privatwaldbesitz

Das Fürstenhaus Thurn und Taxis ist nach eigenen Angaben der größte Waldbesitzer im Landkreis Regensburg. Deutschlandweit gilt die Familie Thurn und Taxis als größter Privatwaldbesitzer. In Wiesenfelden im angrenzenden Landkreis Straubing-Bogen stehen bereits Windräder auf Waldflächen der Familie.