"Herzzerreißend" - Präsident Biden beklagt Not im Gazastreifen

Mit drastischen Worten hat US-Präsident Joe Biden die Not im Gaza-Streifen angeprangert. Mehr als 30.000 Palästinenser seien getötet worden, von denen die meisten nicht der Hamas angehörten, sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) bei der traditionellen Rede zur Lage der Nation vor den beiden Kammern des US-Kongresses in Washington. Kinder seien zu Waisen geworden, Menschen hätten ihre Häuser verloren und seien vertrieben worden. Viele seien ohne Nahrung, Wasser und Medizin. "Es ist herzzerreißend", beklagte der US-Präsident.

"Humanitäre Hilfe darf keine Verhandlungsmasse" sein

Eindringlich wandte sich Biden an die israelische Führung, ihren Beitrag zu leisten zur humanitären Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung: "Israel muss mehr Hilfslieferungen nach Gaza zulassen und sicherstellen, dass die humanitären Helfer nicht ins Kreuzfeuer geraten", mahnte der Demokrat. "Humanitäre Hilfe darf nicht zweitrangig sein oder als Verhandlungsmasse dienen, der Schutz und die Rettung unschuldiger Menschen müssen Vorrang haben."

Trumps Vorgehen "unerhört und gefährlich"

In seiner Rede wandte er sich auch gegen seinen Rivalen Donald Trump und gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der 81-Jährige begann seine Ansprache mit einer direkten Kritik an Trump, ohne dessen Namen zu nennen. Dieser habe seine Bereitschaft erklärt, die Verteidigung nicht zahlender Nato-Partner aufzugeben. Biden sagte wörtlich: "Nun, mein Vorgänger, ein ehemaliger republikanischer Präsident, sagte zu Putin, Zitat: 'Mach, was du willst'. Ich denke, das ist unerhört, gefährlich und inakzeptabel."

"Wir werden uns Putin nicht beugen"

Seine Worte wurden von Kongress mit tosendem Beifall begrüßt. Biden erklärte weiter, dass die USA Russland die Stirn bieten müsse: "Ich sage es hier vor dem Kongress, wir müssen uns gegen Putin stellen. Wir werden nicht weglaufen, wir werden uns nicht beugen."

Biden nutzte die Rede auch, um erneut für ein 95 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für Waffen an die Ukraine und für Israel zu werben. Außerdem betonte er seine Unterstützung für das Abtreibungsrecht.

Biden fordert Gleichbehandlung - auch für ihn selbst

Auch sein eigenes Alter machte der 81-Jährige zum Thema: "In meiner Laufbahn hat man mir immer wieder gesagt, ich sei zu jung und zu alt. Ob jung oder alt, ich habe immer gewusst, was Bestand hat", erklärte Biden. Es sei die Idee Amerikas, dass alle gleich geschaffen seien und es verdienten, das ganze Leben lang gleich behandelt zu werden. "Wir sind dieser Idee nie ganz gerecht geworden, aber wir haben uns auch nie von ihr entfernt. Und ich werde mich auch jetzt nicht von ihr entfernen."

Bidens Alter gilt als seine größte Bürde im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf. Der Demokrat war 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen und will bei der Wahl im November für eine weitere Amtszeit antreten. Sollte er erneut gewählt werden, wäre er am Ende seiner zweiten Amtszeit 86 Jahre alt. In Teilen der Bevölkerung und in Bidens eigener Partei hält sich der Enthusiasmus für seine Wiederwahlkampagne daher in Grenzen.