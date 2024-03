Nittenau: 35 Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

In Nittenau im Landkreis Schwandorf hat es am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Laut einem Polizeisprecher wurden 35 Personen verletzt, darunter auch einige Kinder. Sieben Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bei den Verletzungen handelt es sich nach bisherigem Stand ausschließlich um Rauchvergiftungen. Brandverletzungen gab es nicht.

Feuerwehr holt Menschen über Leitern aus Gebäude

Gegen 17.00 Uhr war das Feuer in dem aus zwei Hälften bestehenden Mietkomplex ausgebrochen - nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem Raum im Keller, in dem Papier oder Altpapier gelagert wurden. Deshalb habe es eine sehr starke Rauchentwicklung gegeben, so ein Sprecher.

Die Feuerwehr musste sieben Bewohner mit Leitern aus ihren Wohnungen holen. Mehrere Einsatzkräfte konnten mit Atemschutzmasken in das Gebäude vordringen. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Brand ist inzwischen gelöscht.

Gebäude ist unbewohnbar

Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen, weil Spezialisten der Kriminalpolizei das Gebäude zunächst nicht betreten konnten.

In dem Wohnkomplex sind insgesamt rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet. Sie wurden zunächst in einer benachbarten Sporthalle untergebracht und versorgt, wie der Polizeisprecher sagte. Weiter hieß es: "Das Haus dürfte bis auf Weiteres unbewohnbar sein."