Wespennest mit Schaumfestiger angezündet: Feuerwehr muss löschen

Auch wenn die Tiere manchmal ganz schön lästig sein können: Wespennester dürfen nur unter bestimmten Bedingungen entfernt werden. Und auch nicht auf eigene Faust. Das hat einen Münchner am Samstag aber nicht daran gehindert, ein Wespennest anzuzünden.

Rauchentwicklung im Reihenhaus

Der Mann hatte es in einem Rollladenkasten seines Reihenhauses im Stadtteil Aubing entdeckt. Nach Angaben der Feuerwehr sprühte er von außen Schaumfestiger in den Kasten und zündete den Festiger an. Durch das Feuer kam es jedoch zu einer Rauchentwicklung im Inneren des Hauses, weshalb der Mann schließlich per Notruf die Feuerwehr alarmierte.

Die Einsatzkräfte öffneten den Kasten, entfernten das Brandgut und löschten es ab. Zu einer weiteren Brandausbreitung im Haus war es nicht gekommen. Die Wespen waren allerdings tot. Nach einer "intensiven Aufklärung" über den Schutzstatus von Wespen zog die Feuerwehr wieder ab. Wie hoch der Sachschaden ist, ist unbekannt.

Bei Problemen mit Wespen Naturschutzbehörde verständigen

In diesem Zusammenhang weist die Münchner Feuerwehr darauf hin, dass Wespen nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht einfach getötet werden dürfen. Sowohl Wespen als auch ihre Nester sind geschützt. Sollte man Probleme mit Nestern der Tiere haben, stehen bei den unteren Naturschutzbehörden der Städte und Landkreise geschulte Berater zur Verfügung, mit denen man das weitere Vorgehen abstimmen kann. Ob der Aubinger mit Konsequenzen rechnen muss, ließ sich zunächst nicht klären. Je nach Wespenart kann bei Verstößen ein Bußgeld zwischen 5.000 und 50.000 Euro verhängt werden.