Hochwasser in Passau: Lage entspannt sich leicht

Die Hochwasserlage in der Stadt Passau entspannt sich leicht. Der Pegel der Donau erreichte frühmorgens (3 Uhr) einen Höchststand von 8,24. Das bedeutet Meldestufe 3. Seitdem sinkt der Wasserstand. Laut Prognose des Hochwassernachrichtendienstes (HND) wird gegen Mittag die 8-Meter-Marke unterschritten.

"Entwicklung nicht beängstigend"

Am Inn wurde frühmorgens (3 Uhr) ein bisheriger Höchststand von 6,06m (Meldestufe 2) gemessen. Seitdem geht auch hier der Pegel leicht zurück. Ein Trend, der laut HND zunächst anhalten wird. Trotzdem bleiben die Einsatzkräfte wachsam. Andreas Dittlmann, Stadtbrandrat in Passau, am Abend zum BR: "Die Entwicklung ist jetzt nicht beängstigend. Wir können mit diesen Pegelständen gut umgehen. Die Ungewissheit ist, aus dem Einzugsbereich Inn-Salz noch kommt. Das Regenwasser, das dort fällt, kommt zeitversetzt in Passau an."