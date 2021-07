Hochwasser-Ticker Bayern: Ein Todesopfer in Berchtesgaden

22.00 Uhr: Überflutungen in Oberbayern

Häuser evakuiert, Erdrutsche, überflutete Straßen, voll gelaufene Keller - in Oberbayern ist die Feuerwehr nach starkem Regen seit Samstagabend im Dauereinsatz. Die Lage sei dramatisch, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Traunstein. Betroffen seien vor allem die Orte Berchtesgaden und Bischofswiesen im äußersten Südosten Bayerns. Dort schieße das Wasser aus den Bergen, gleichzeitig stiegen die Pegelstände des Flusses Ache an. Wegen abrutschender Hänge seien schon einzelne Häuser geräumt worden. Der Landkreis koordiniere ab sofort den Einsatz. Die Menschen in den Orten seien dazu aufgerufen worden, ihre Keller nicht mehr zu betreten. "Es kommen ständig Notrufe rein", sagte ein Polizeisprecher in Rosenheim. Im Landkreis Berchtesgadener Land seien sämtliche Feuerwehren gefordert. "Die Lage ist unübersichtlich", sagte der Sprecher. "Es regnet stark." Bundesstraßen seien überflutet oder wegen Murenabgängen gesperrt worden.

21.45 Uhr: Berchtesgadener Land: 100 Einsätze wegen Starkregen in Bischofswiesen

Die starken Regenfälle der letzten Stunden haben mehrere kleine Gebirgsbäche in den Gemeinden um Bischofswiesen zum Überlaufen gebracht. Wie Kreisbrandrat Josef Kaltner auf BR-Anfrage mitteilt, ist der gesamte Talkessel entlang der B20 zwischen Hallthurm und Berchtesgaden betroffen. Auch die Berchtesgadener Ache hat laut Wasserwirtschaftsamt jetzt schon einen Rekordpegel von 3.57 Meter. Straßen mussten gesperrt werden, die Feuerwehren verzeichnetenen in wenigen Stunden bereits 100 Einsätze. In einigen Situationen mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden.