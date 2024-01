Hangrutsch und Baustelle: Bahnchaos in Nordschwaben

Fahrgäste, die am Freitag mit dem Zug von Augsburg in Richtung Norden wollen, müssen sich auf eine Geduldsprobe einstellen. Denn auf der Strecke in Richtung Treuchtlingen gibt es gleich zwei Hindernisse – über eines davon hätte man früher informieren können.

Eigentlich sollte die Baustelle am Meitinger Bahnhof im Landkreis Augsburg am Freitag fertig sein und der Zugverkehr wieder nach Fahrplan rollen. Am Donnerstagmittag teilte die Deutsche Bahn (DB Netz) als Eigentümerin des Schienennetzes und damit hauptverantwortlich für die Baustelle mit, dass die Bauarbeiten bis Sonntag andauern. Das teilte der Betreiber des Zugverkehrs auf der Strecke, Go-Ahead Bayern, mit.

Kurzfristige Baustellenverlängerung bei Meitingen

Nicht nur bei Go-Ahead herrscht schlechte Stimmung über die kurzfristigen Ansagen der Bahn: Auch auf den Bahnsteigen kommt es immer wieder zu falschen Auskünften über Zugverspätungen und -ausfällen. Das liegt laut Go-Ahead daran, dass die Deutsche Bahn, auf deren Angaben das System beruht, mit den vielen, kurzfristigen Änderungen nicht hinterherkommt.

Die Baustelle in Meitingen betrifft vor allem den Regionalexpress zwischen Augsburg und Donauwörth. Streckenbetreiber Go-Ahead empfiehlt den Fahrgästen in Nordschwaben deshalb, viel Geduld mitzubringen und sich für eventuelle Wartezeiten auf zugigen Bahnsteigen warm anzuziehen. Reisen, die nicht unbedingt nötig sind, sollten verschoben werden.

Hangrutsch schränkt Verkehr von Donauwörth nach Nürnberg ein

Obendrein gibt es seit Donnerstagabend auch noch eine Streckenbeeinträchtigung der unvorhersehbaren Art: In Mündling im Landkreis Donau-Ries kam es zu einem Hangrutsch, sodass die Bahnstrecke zwischen Treuchtlingen und Donauwörth komplett gesperrt ist. Züge, die zwischen Donauwörth und Nürnberg fahren sollen, werden laut DB aktuell teilweise zurückgehalten. Für die Begutachtung der Schäden sei man auf Tageslicht angewiesen, so ein Sprecher der Deutschen Bahn AG, sodass man sich jetzt im Laufe des Vormittags ein Bild machen könne. Man versuche weiterhin, einen Busersatzverkehr einzurichten, momentan sei dies allerdings noch nicht möglich.