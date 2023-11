Bahn-Ausbaupläne: Mehr und schnellere Züge für Niederbayern

Die Deutsche Bahn präsentierte heute (21.11.2023) die Ausbaupläne für die Bahnstrecke von Landshut nach Plattling. Es ist eines der wichtigsten Verkehrsprojekte der kommenden Jahre in Niederbayern und soll deutliche Verbesserungen für Bahnfahrer bringen. Anwohner und Interessierte werden von der Deutschen Bahn bei Bürgerdialogen informiert.

Schneller, besser, pünktlicher: Bahn steckt sich Ziele

Schneller, besser und pünktlicher, das ist das Ziel der Deutschen Bahn auf der bislang eingleisig ausgebauten Strecke zwischen Landshut und Plattling. Nach den heute vorgestellten Plänen sind sieben Kreuzungspunkte auf der bislang eingleisigen geplant, wo sich Züge dann künftig begegnen können. Zudem soll der sieben Kilometer lange Abschnitt zwischen Wörth an der Isar und Loiching komplett zweigleisig ausgebaut.

Im Halbstundentakt von Passau nach München

Nach dem Ausbau, so die Deutschen Bahn, können die Züge von Passau über Plattling und Landshut nach München und wieder zurück nicht nur schneller, sondern auch im Halbstundentakt fahren. Bislang verhindert der eingleisige Abschnitt zwischen Plattling und Landshut schnellere und häufigere Verbindungen zwischen München und Niederbayern. Bislang ist auf der Strecke nur ein Stundentakt möglich. Künftig soll es zwischen München, Plattling und Passau alle 30 Minuten Verbindungen geben.

Bundestag muss Plänen noch zustimmen

Allerdings wird es in jedem Fall noch gut zehn Jahre dauern, bis der Ausbau fertig ist. Auch der Deutsche Bundestag muss den Plänen noch zustimmen. Das dauert alles viel zu lange, kritisieren Bahnfahrer. Doch das, so die Planer, liege an den Vorgaben und Genehmigungsverfahren.

Info-Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger

Heute informiert die Bahn Anwohner und Interessierte von 14 bis 18 Uhr in der Eskara Halle Essenbach über das Vorhaben. "Wir möchten, dass die Menschen in der Region wissen, wie unsere Pläne aussehen und an wen sie sich wenden können, wenn sie Fragen haben", sagte die Projektleiterin der Deutschen Bahn, Janett Fack bei der Auftaktveranstaltung. Weitere Infoveranstaltungen der Deutschen Bahn finden am 23. November in Mamming für die Bewohner aus dem Städten Dingolfing und Landau sowie der Gemeinde Mamming statt sowie am 29. November in Plattling für Bürger aus den Kommunen Wallersdorf, Otzing und Plattling.

Das Forum Bahnlärm Untere Isar fordert bereits neue Lärmschutzmaßnahmen an allen Neubauabschnitten in Niederbayern.