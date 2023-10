Österreichische ÖBB übernimmt Bahnbetreiber Go-Ahead Deutschland

Auf den regionalen Bahnstrecken in Schwaben bekommt es die Deutsche Bahn in Zukunft auch mit den Österreichischen Bundesbahnen, kurz ÖBB, zu tun: Der deutsche Ableger des Bahnunternehmens Go-Ahead soll noch vor Jahresende komplett von der ÖBB übernommen werden. Das haben die beiden Unternehmen gerade öffentlich gemacht. Der Kaufvertrag sei heute unterzeichnet worden, heißt es. Ein Preis wurde nicht genannt.

Go-Ahead soll eigenständige Gesellschaft bleiben

Go-Ahead Deutschland mit Sitz in Augsburg betreibt seit Jahresanfang den Regionalverkehr von Augsburg nach München, Donauwörth und Ulm. Gerade hatte sich Go-Ahead darüber beklagt, dass ein verlässlicher Bahnbetrieb wegen eines schlechten Baustellen-Managements beim Schienennetz-Betreiber DB Netz nicht möglich sei. Auch nach einer Übernahme durch die Österreicher soll Go-Ahead als eigenständige Gesellschaft weitergeführt werden.

ÖBB sieht in Süddeutschland gutes Wachstumspotenzial

Die ÖBB verweist auf ihre bisherige Strategie, international aufzutreten, etwa als "führender Anbieter von Nachtzügen in Europa". Im Güterverkehr versucht die ÖBB in 18 europäischen Ländern Geld zu verdienen. ÖBB-Geschäftsführer Andreas Matthä wird mit den Worten zitiert, man sehe "in Süddeutschland gutes Potenzial, im Personenverkehr noch stärker zu wachsen".

Go-Ahead Geschäftsführer: "hervorragende Perspektive"

Für Go-Ahead Deutschland sagt Geschäftsführer Fabian Amini, in Augsburg freue man sich über den Einstieg der ÖBB. Das Bahnunternehmen habe in Deutschland einen guten Ruf. Für die Fahrgäste und die Mitarbeiter sei die Übernahme eine "hervorragende Perspektive".

Go-Ahead beschäftigt nach eigenen Angaben rund 1000 Mitarbeiter und ist in Bayern und Baden-Württemberg im Schienen-Personennahverkehr unterwegs. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von rund 140 elektrischen Triebzügen.