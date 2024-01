Paukenschlag: Skirennläufer Thomas Dreßen tritt zurück

Der Skirennläufer Thomas Dreßen tritt zurück. Das hat er am Donnerstag überraschend bekann tgegeben. Am Samstag will er das letzte Rennen bestreiten: die Streif-Abfahrt in Kitzbühel. Dort, wo er 2018 seinen bisher größten und emotionalsten Erfolg feierte. Das Abfahrtsrennen am Freitag hingegen lässt Dreßen aus.

"Für mich war immer klar, dass ich nach ganz vorne zurückkommen will. Derzeit ist das nicht möglich, dass ich wieder vorne mitfahren werde", erklärte der 30-Jährige bei einer Pressekonferenz in Kitzbühel und fügte hinzu: "Ich bin mit mir absolut im Reinen, ich hab alles gegeben".

Bei der langen Heimfahrt von Wengen sind die ersten Rücktrittsgedanken aufgekommen, sagte Dreßen.

Viele Rückschläge nach Verletzungen

Der 30-Jährige hatte in den vergangenen Jahren mit mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen - darunter zwei Kreuzbandrisse - zu kämpfen.

Der Speed-Spezialist feierte zwar mehrere Comebacks, erreichte aber nie mehr die Klasse von damals. Seinen letzten Weltcup-Sieg feierte er 2020 in Saalbach-Hinterglemm in Österreich.

Beim Weltcup in Wengen gab er kürzlich ein emotionales Interview: "Man haut sich voll rein und ich probiere wirklich alles, aber es ist bitter, wenn halt einfach der Körper nicht mehr so mitspielt", erklärte er. Der Oberbayer berichtete zudem von neuerlichen Schmerzen und kämpfte mit den Tränen. In Kitzbühel bestritt Dreßen am Dienstag zwar noch das erste Training, auf das zweite am Mittwoch verzichtete er aber.

Seine größten Erfolge: Insgesamt kommt er auf fünf Weltcup-Siege, der wichtigste auf der Streif, wo er nun auch sein letztes Rennen bestreitet. Zehn Mal stand er auf dem Podium.

