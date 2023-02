Hoffen und Bangen: Hält das Wintersportwetter im Bayerwald?

Aktuell sind im Bayerischen Wald fast alle Lifte vom Großen Arber bis zum Hohenbogen in Betrieb, ebenso viele Rodelbahnen. Außerdem sind zahlreiche Langlaufloipen gespurt. Nach den Wetterprognosen könnte sich die gute Ski- und Schneelage über das Wochenende ändern.

Wetteränderung vorhergesagt

Ab Freitag sind wärmere Temperaturen und teils auch Regen vorhergesagt. Wie sich das auf die Wintersportbedingungen für die Faschingswoche auswirkt, kann man erst in den nächsten Tagen sagen. In Mitterfirmiansreut zum Beispiel hofft man, dass man auch bei milderen Temperaturen die Anlagen laufen lassen kann. Entscheidend sei, ob es nachts frostig bleibt. Am Großen Arber könnte ab Montag sogar wieder Schnee kommen, so ein Sprecher der Arberbergbahn. Am Geißkopf ist man skeptischer, ob es nicht doch anfängt zu tauen.

Da fast alle Skigebiete und auch manche Langlaufgebiete, zum Beispiel der Bretterschachten bei Bodenmais, Webcams haben, können Kurzentschlossene immer tagesaktuell schauen, wie die Schneelage wirklich ist. Außerdem kann man sich auf den jeweiligen Seiten der Skigebiete im Internet in den täglichen Schneeberichten informieren.

Viele Unterkünfte im Bayerischen Wald sind noch buchbar

Generell sind die Wintersportorte im Bayerischen Wald momentan wegen der guten Schneelage, sonnigem Wetter in den Hochlagen und der Schulferien in einigen Bundesländern gut bis sehr gut besucht. Auch für die Faschingswoche ab Samstag, in der in Bayern Schulferien sind und sich auch viele an den Faschingstagen frei nehmen, werden noch mal viele Urlauber und Tagesausflügler erwartet.

Kurzentschlossene, die noch für die Faschingsferien Übernachtungen buchen wollen, bekommen in fast allen Kategorien noch freie Quartiere, so der Tourismusverband Ostbayern. Ausgenommen sind allerdings die Luxus-Wellnesshotels der Region, also die 4- und 4-Sterne-Superior-Häuser mit großen SPA-Bereichen. Sie haben nur noch wenige Resttermine frei. In einfacheren Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Landgasthöfen sind aber noch Unterkünfte zu finden, so der Tourismusverband, wenn man etwas herumsucht. Das liegt auch daran, dass viele Gäste immer kurzfristiger und wetterabhängiger buchen.