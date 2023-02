Wie die Verteilung von Geflüchteten in Bayern funktioniert

Ventsislav kommt aus Krywyj Rih im Süden der Ukraine und ist 34 Jahre alt. Vor einigen Wochen musste er fliehen. In Hannover wollte er sich registrieren, weil er dort einen Bekannten habe, erzählt er. "Aber es gab dort Probleme mit der Registrierung, es war ein langwieriger Prozess“, sagt Ventsislav. Von Hannover aus wurde er dann nach Schwaben in die Stadt Wertingen im Landkreis Dillingen weiterverteilt. Denn jeder Landkreis soll – proportional zur jeweiligen Einwohnerzahl – Flüchtlinge aufnehmen. Bayern und speziell Schwaben muss hier gerade aufholen. In den nächsten Wochen sollen deshalb möglichst 2.300 Ukrainerinnen und Ukrainer wie Ventsislav in Schwaben untergebracht werden.

Wie viele Geflüchtete derzeit in Bayern leben

Insgesamt wurden seit Kriegsbeginn in Bayern 154.600 ukrainische Geflüchtete registriert, so das Bayerische Innenministerium auf Anfrage von BR24. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 kamen insgesamt 38.500 Asylbewerber neu nach Bayern. In den staatlichen Unterkünften in Bayern sind aktuell rund 132.650 Personen untergebracht, davon rund 37.550 ukrainische Kriegsflüchtlinge. Für die Unterbringung von Asylbewerbern stehen in Bayern mehr als 100.000 belegbare Betten zur Verfügung, welche aktuell zu 93 Prozent ausgelastet sind. Ukrainische Flüchtlinge dürfen auch privat unterkommen – und das tun sie zu etwa drei Viertel, so eine Sprecherin des Innenministeriums.

Schwaben immer noch bayerisches Schlusslicht

In Schwaben sind derzeit im Vergleich zu anderen Regierungsbezirken die wenigsten Geflüchteten untergebracht. Jedoch erfüllt auch Schwaben seine Quote zu 93 Prozent. Das zeige, die Geflüchteten seien innerhalb Bayerns relativ gleichmäßig verteilt, so das Bayerische Innenministerium. Am meisten "übererfüllt" Mittelfranken seine Quote mit 109 Prozent. Die Quoten richteten sich nach den jeweiligen Einwohnerzahlen und damit nach "der Aufnahmefähigkeit der Gesellschaft vor Ort", so das Bayerische Innenministerium. Insgesamt sollen gut 15 Prozent aller nach Deutschland kommenden Geflüchteten in Bayern untergebracht werden.