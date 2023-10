Emissionsarmes Heizen mit Holz - Wie geht das?

Am Technologie- und Förderzentrum, kurz TFZ, am bayerischen Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing forschen und informieren Simon Lesche und seine Kollegen rund um das Thema Heizen mit Holz. Vor kurzem wurde dort ein Test gemacht, der eindeutige Ergebnisse hervorgebracht hat.

Vorher/Nachher-Test am Kaminofen

An einem Kaminofen wurden sechs Probanden gebeten, einzuheizen wie sie es gewohnt sind oder bei Heiz-Neulingen, wie sie es für richtig halten. Der Kaminofen steht am TFZ in Straubing auf einer Waage, um den Brennholz-Einsatz messen zu können. Am Ofenrohr bestimmen Filter verschiedene Emissionswerte.

Danach wurden die Test-Teilnehmer geschult und heizten dann erneut ein. Mit einem Resultat, das die Wissenschaftler in seiner Deutlichkeit erstaunte.

Im Mittel hat der gleiche Ofen nach der Schulung 82 Prozent weniger Staub ausgestoßen, 68 Prozent weniger organische Kohlenstoffemissionen, und es waren über 50 Prozent Reduktion beim Kohlenmonoxid möglich, erklärt Simon Lesche, Heiz-Experte vom TFZ Straubing.