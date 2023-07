Kostenloses Trinkwasser auf Gäubodenvolksfest geplant

Kostenloses Trinkwasser für Besucherinnen und Besucher: Nachdem die Pläne zu kostenlosen Trinkwasserstationen auf dem Münchner Oktoberfest vorgestellt wurden, zieht nun auch das Straubinger Gäubodenvolksfest nach. Auch in der Oberpfalz sind die Wirte gewillt, ihre Gäste mit Trinkwasserstationen versorgen.

Trinkwasserstationen vs. Trinkwasserbrunnen

Dass es künftig kostenloses Trinkwasser auf dem Gäubodenvolksfest in Straubing geben soll, hat Daniel Winklmaier von der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH dem Bayerischen Rundfunk bestätigt.

Mit dem kostenlosen Wasser reagiere man auf die gestiegenen Getränkepreise und die Hitze. Derzeit sehe es danach aus, als würde man zwei Trinkwasserspender auf dem Festgelände Am Hagen in Straubing anbringen, aber auch die favorisierte Brunnenlösung werde mit Stadtwerken und Gesundheitsamt besprochen, sagt Winklmaier. Die Wasserspender müssten immer in hygienisch einwandfreiem Zustand sein und man wolle zudem auf nachhaltige Becher setzen. Die Planungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen, da vor allem bei der Anschaffung von Trinkwasserbrunnen die Auflagen von Seiten des Gesundheitsamtes nur schwer zu erfüllen sind, sagt Winkelmaier.

Kostenloses Leitungswasser im Festzelt

Auf dem Karpfhamer Fest im Rottal gibt es zwar auf dem Festplatz selbst derzeit keine Planungen für kostenlose Trinkwasserstationen, allerdings bieten die Aussteller auf der benachbarten Rottalschau kostenlose Getränke an.

Auf dem Abensberger Gillamoos gibt es derzeit noch keine konkrete Überlegung zum Thema kostenlose Trinkwasserspender, genauso beim Chamer Volksfest. Das sagten die jeweiligen Sprecher auf Anfrage des BR. Beim Grenzlandfest in Zwiesel im Bayerischen Wald heißt es von den Veranstaltern dagegen, dass es auf Nachfrage immer kostenloses Leitungswasser im Festzelt gebe.