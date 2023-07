Holetschek schließt spätere Zustimmung zu Klinikreform nicht aus

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat seine Kritik an der geplanten Krankenhausreform bekräftigt, und begründet, warum Bayern dem Projekt seine Zustimmung verweigerte. Er schloss im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk aber nicht aus, dass der Freistaat zu einem späteren Zeitpunkt für die Reform stimmen könnte, wenn die Voraussetzungen stimmen.

Holetschek: Auswirkungen auf Kliniken noch ungeklärt

Im BR sagte Holetschek, er habe als einziger Landesminister gegen das Reformprojekt gestimmt, weil eine Analyse der Auswirkung auf die Kliniken, die den Bundesländern versprochen worden sei, bisher immer noch nicht vorliege.

Insbesondere sei noch ungeklärt, wie sich die Reform "gerade auf die ländlichen Räume" auswirke. Auch sei noch unklar, ob es zu Klinik-Insolvenzen komme, noch bevor die Reform überhaupt greifen könne, so Holetschek. Erst jetzt gebe es hierzu Prüfaufträge, deshalb wisse er, "dass ich richtig abgestimmt habe".

"Es sind noch so viele Fragen offen, die jetzt in das Gesetzgebungsverfahren verschoben wurden", kritisierte Holetschek den Reformprozess: "Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten vorher noch einiges klären können", sagte er. Auf vielen Eckpunkten sei noch "weiße Salbe".

Bayern will trotz Zweifeln an Reform mitwirken

Insgesamt sei die Reform allerdings "richtig und wichtig", so der bayerische Gesundheitsminister, man habe sich "ja auch sehr konstruktiv an dieser Reform beteiligt". Es habe sich zu Beginn der Diskussionen um ein "hochtheoretisches Gebilde" gehandelt, das auch dank des bayerischen Einflusses nun "praxistauglicher geworden" sei.

An der Klärung der offenen Fragen werde sich Bayern nun ebenfalls beteiligen, so Holetschek: "Wenn wir sehen, das ist der richtige Weg, werden wir der Reform auch zustimmen", erklärte er. So sei die Spezialisierung von Krankenhäusern zwar wichtig, die Erreichbarkeit aber auch. Er hoffe, dass es nun "handwerklich" weitergehe, sei aber "nicht davon überzeugt, dass die Berliner das hinkriegen".

Krankenhaus-Finanzierung soll neu geordnet werden

Anlass der umfassenden Reformpläne ist, dass viele Krankenhäuser in Deutschland finanziell schwer angeschlagen sind. Das Finanzierungssystem soll deshalb geändert werden, wobei die Bedeutung der Fallpauschalen deutlich sinken soll. Zudem soll die Reform die Qualität der medizinischen Versorgung verbessern. So soll beispielsweise sichergestellt werden, dass schwierige Behandlungen und Operationen auch nur in geeigneten Krankenhäusern durchgeführt werden.

Zugleich dürfte die Reform jedoch dazu führen, dass in vielen ländlichen Krankenhäusern schwierige Behandlungen nicht mehr möglich sein werden. Unklar ist noch das Ausmaß von befürchteten Krankenhausschließungen. "Wir rechnen damit, dass jedes vierte oder fünfte Krankenhaus die nächsten fünf bis sieben Jahre nicht überleben wird", sagte dazu Gerald Gaß, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF.

Mit Informationen von dpa