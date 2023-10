BR24 Wahl - Die Konfrontation: Freie Wähler, AfD, SPD und FDP

Der Zweite ist der erste Verlierer - bei einer Wahl gilt das nicht unbedingt. Alle Umfragen zeigen: Bei der bayerischen Landtagswahl am Sonntag konkurrieren mehrere Parteien um den zweiten Platz. Unter anderem sind das die Freien Wähler und die AfD. Im BayernTrend lagen sie zuletzt bei 16 bzw. 14 Prozent. Beide Parteien schicken ihre Spitzenkandidaten am heutigen Abend in die Sendung "BR24 Wahl - Die Konfrontation": Hubert Aiwanger für die Freien Wähler und Martin Böhm für die AfD.

Dazu kommen Florian von Brunn (SPD) und Martin Hagen (FDP). Sie haben im Wahlkampf-Endspurt andere Ziele: Von Brunn kämpft dagegen, dass die Sozialdemokraten - wie schon bei der vergangenen Landtagswahl - unter 10 Prozent landen. Hagen will seine FDP im Landtag halten. Zuletzt lagen die Liberalen mit 4 Prozent im BayernTrend weiter in Reichweite der Fünf-Prozent-Hürde.

"BR24 Wahl - Die Konfrontation" ab 20.15 Uhr live

75 Minuten lang werden die Spitzenkandidaten im BR Fernsehen Fragen beantworten und diskutieren - ab 20.15 Uhr. Den Livestream finden Sie auch direkt über diesem Artikel. Bereits am Dienstagabend haben sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Oppositionsführer Ludwig Hartmann (Grüne) im BR Fernsehen einen Schlagabtausch geliefert.

Wie genau es Aiwanger, Böhm, von Brunn und Hagen in der Sendung mit der Wahrheit nehmen, prüfen im Anschluss die Faktenfüchse von BR24. Ihren Faktencheck gibt's dann am Donnerstag.

BR24 Wahlarenen mit Vertretern von sechs Parteien

