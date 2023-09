Söder in Wahlarena: Konservative Positionen und Eigenlob

Markus Söder kommt die erste Frage gelegen: Als ein Integrationshelfer aus Bamberg wissen will, wann es mehr finanzielle Unterstützung für die Integrationsarbeit gebe, nutzt der bayerische Ministerpräsident das Stichwort für seine eigene Devise: weniger unkontrollierte Zuwanderung, besserer Schutz der Grenzen, weniger Leistungen für Geflüchtete. Die Situation sei für Helfer und die Kommunen überfordernd, sagt Söder und verbindet es mit Eigenlob: "Obwohl wir die meiste Zuwanderung haben, haben wir in Bayern die niedrigste Kriminalität und die niedrigste Arbeitslosenquote."

Söder will als Problemlöser rüberkommen

Die Problematik unterstreichen und dann mit einem Selbstlob verbinden - das Konzept hält der CSU-Spitzenkandidat bis zum Ende der Sendung durch: Bürokratie? "Flutet und lähmt uns", aber: Der Bürokratiebeauftragte der Staatsregierung "macht die Gesetze praxistauglicher". Die Wirtschaft? - "In der Rezession", aber: "die bayerische Wirtschaft nicht, weil wir stärker sind." Dank eines eigenen Bauprogramms und der Hightech-Agenda trotze Bayern dieser Entwicklung, so der Ministerpräsident. Mangel an Kitaplätzen? - "Eine Herausforderung Erzieher zu finden", aber: "Wir haben in den letzten Jahren so viele Kita-Plätze gebaut wie nie zuvor". Wir gehen die Probleme an – so die Botschaft des bayerischen Ministerpräsidenten.

Bayern: "Platz eins", "Superchampion", "Spitzenreiter"

Auch mit der Frage nach dem mageren Ausbau der Windkraft in den vergangenen Jahren wird Söder in der Wahlarena konfrontiert. Bei der installierten Leistung liege Bayern klar auf Platz eins, antwortet Söder und bezieht sich dabei auf Zahlen aus dem Bundeswirtschaftsministerium: Bei Photovoltaik sei man "Superchampion", bei Wasserkraft "einsamer Spitzenreiter", bei der Biomasse erzeuge man mehr als ganz Hessen an erneuerbarem Strom habe und bei der Geothermie und Wind sei man "noch vor Baden-Württemberg".

Sogar in Sachen Artenschutz habe Bayern das stärkste Programm, sagt der Ministerpräsident und betont die "ersten Erfolge": "Die Zahl von Insekten oder Schmetterlingen hat sich verbessert." Unangenehmen Fragen weicht Söder geschickt aus: Auf die Analogie zwischen der Legalisierung von Cannabis und der Droge Alkohol, die ihm bei seinen häufigen Bierzelt-Auftritten ja begegne, sagt Söder, Bierzelt sei "etwas anderes", und verweist auf die Niederlande und dessen riesiges Drogenproblem. Die konservative Linie zieht der CSU-Politiker durch: Wolf und Otter gefährden die bayerische Landwirtschaft, einen dritten Nationalpark Steigerwald werde es nicht geben, für ein soziales Pflichtjahr zeigt er sich offen.

Anekdoten aus der eigenen Biografie

Immer wieder flechtet Söder im direkten Dialog mit den Bürgern biografische Geschichten in seine Antworten ein: Bei einer Frage eines ehemaligen Bundeswehroffiziers erzählt Söder von seinem Dienst als Wehrpflichtiger beim Transport-Bataillon 72 in Nürnberg: "Der Zeit bei der Bundeswehr hat mir nicht geschadet", versichert ihm Söder.

Zur Frage eines Mitarbeiters der Handwerkskammer Oberfranken, wie der Bezug zum Handwerk bei jungen Menschen gestärkt werden könne, erzählt Söder von seinem Vater. Dieser sei Maurermeister gewesen und habe ihm "zwei linke Hände" und ein "großes Mundwerk" attestiert. "Er sagte: Bub, es könnte bestenfalls zum Pfarrer oder Politiker reichen", sagt Söder. Applaus. Nahbar sein, authentisch wirken, es menscheln lassen – das signalisiert Söder seit Monaten und besucht dafür unzählige Feste und Kundgebungen. Dieser Devise bleibt er auch beim Auftritt in der BR24-Wahlarena treu.