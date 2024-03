Fränkische Traditionen werden Immaterielles Kulturerbe

Kronacher Schwedenprozession

Die Schwedenprozession in Kronach geht auf eine Dankprozession für das glückliche Ende einer Belagerung durch schwedische Truppen im Dreißigjährigen Krieg zurück. Seit 1632 wird sie alljährlich begangen. Seit den 1970-er Jahren führt am Sonntag nach Fronleichnam eine ökumenische Prozession von der Stadtpfarrkirche zur Festung Rosenberg und wieder zurück. Nach der Prozession gibt es einen festlichen Ausklang. Früher beteiligten sich daran Zünfte und das Bürgermilitär, heute sind es Vereine, städtische Institutionen und historische Gruppen. Eine besondere Rolle bei der Dankesprozession kommt bis heute den Frauen zu, da die letzte Belagerung der Stadt nur durch ihre Hilfe abgewehrt werden konnte. Auch die Schwedenprozession in Kronach ist jetzt Immaterielles Kulturerbe in Bayern.

Treideln auf dem Ludwig-Donau-Main-Kanal

Genauso wie die Tradition des Treidelns auf dem Ludwig-Donau-Main-Kanal. Treideln, damit ist das Ziehen eines Schiffes durch ein am Ufer laufendes Pferd gemeint. Am Ludwig-Donau-Main-Kanal ist diese Tradition in den 1840-er Jahren entstanden. Nach Aufgabe des Kanals als offizielle Wasserstraße 1950 wurde auch das Treideln allmählich aufgegeben und 1996 zunächst im oberpfälzischen Landkreis Neumarkt und dann im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land wiederbelebt. Heute wird die Tradition des Treidelns von Kelheim bis Bamberg auf dem Ludwig-Donau-Main-Kanal weiter gepflegt und ist "mittlerweile einmalig in Deutschland," heißt es in der Beschreibung zum Immateriellen Kulturerbe.

UNSECO-Kulturerbe mit lebendigen Traditionen

Die neuen Einträge in das Bayerische Landesverzeichnis zeigten, wie sich unzählige Menschen für ihre lebendige Tradition und ihre Heimat einsetzen, so Albert Füracker, Bayerns Finanz- und Heimatminister, anlässlich der Bekanntgabe der neuen bayerischen Traditionen im Kulturerbe-Verzeichnis. "Den Menschen gebührt höchster Respekt und außerordentlicher Dank für ihren Einsatz!“

Seit dem Jahr 2003 gibt es das UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes. Dabei soll das lebendige kulturelle Erbe sichtbar gemacht und weiterentwickelt werden. Bis heute sind 180 Staaten weltweit dem UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes beigetreten. Deutschland ist seit 2013 Vertragsstaat. Neben dem bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes gibt es in Bayern ein eigenes Landesverzeichnis. 82 Traditionen und Kulturformen aus Bayern sind darin jetzt verzeichnet.