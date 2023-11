Schwabachs Goldschlägerei soll Weltkulturerbe werden

Eine Stadt hofft auf den Kulturerbe-Status

Schwabach gilt als das Goldschlägerzentrum in Europa. Schon seit dem 16. Jahrhundert wird in der mittelfränkischen Stadt Blattgold hergestellt. Noch in den 1920er Jahren gab es in Schwabach rund 130 Goldschlägerbetriebe. Heute sind davon noch zwei übrig. Seit sich 2005 die Goldschläger-Innung in Schwabach aufgelöst hat, gibt es in Deutschland keinen Nachwuchs mehr im Goldschlägerhandwerk. Eine Aufnahme in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes könnte helfen, das Überleben des seltenen Handwerks zu sichern. Die Aufnahme ins Immaterielle Kulturerbe würde Schwabach weltweit als Goldschlägerstadt bekannt machen.

„Das Goldschlägerhandwerk ist unser Alleinstellungsmerkmal in der Stadt Schwabach. Schwabach ist die einzige Stadt in Deutschland, wo derzeit Blattgold geschlagen wird. Schon seit vielen Jahren ist es für Europa das bedeutendste Zentrum für Blattgoldschlägerei", so Sandra Hoffmann-Rivero, Leiterin Kulturamt Schwabach

Goldschlägerei als Werbefaktor

Schon heute wirbt die Stadt mit allerlei Produkten für ihr Blattgold: So gibt’s im Souvenirshop der Stadt Sektfläschchen, die neben sprudelndem Perlwein auch echte Goldflitter enthalten, die das Getränk glitzern lassen. Daneben werden Schlüsselanhänger mit einem Streifen Blattgold angeboten und es gibt auch Gelkerzen, die mit Goldflitter versetzt sind. Auch für die Kleinsten ist gesorgt. Der Spielwarenhersteller Playmobil hat eine Goldschläger-Figur herausgebracht – samt Hammer und kleinen Goldbarren aus Plastik