Schweinfurter Schlachtschüssel ist immaterielles Kulturerbe

An Klima und Tierwohl denken und trotzdem Fleisch essen. Ob und wie das funktionieren kann, dazu haben wir in dieser Folge von Dreimal besser drei Ansätze für euch. Worauf ihr beim Einkauf im Supermarkt achten solltet und was hinter dem Konzept "Nose To Tail" steckt, erklärt uns der Koch Vincent Fricke. Und ob Laborfleisch die Zukunft ist und was wir uns darunter überhaupt vorstellen müssen, weiß Prof. Dr. Petra Kluger von der Hochschule Reutlingen. ++++++++ Hier kommt ihr direkt zu den drei Ansätzen: 01'49: Haltungsform 1 2 3 und 4 +++++++++ 05'08: Nose to Tail +++++++++ 10'12: Fleisch aus dem Labor