Perchtenlauf Kirchseeon: Jetzt auch bundesweites Kulturerbe

Wer in Kirchseeon unterwegs ist, dem begegnet gerade nur ein Thema: die Aufnahme ins bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. Von allen Seiten hört Rainer Eglseder momentan "toll, toll, toll." Er ist Leiter des örtlichen Perchtenmuseums und hat mit einem Team die Bewerbung vorbereitet.

Egsleder kann sich genau erinnern, wie er sich gefühlt hat, als er die Mail mit der Bestätigung geöffnet hat: "Mir ist es kalt den Buckel runtergelaufen, gleichzeitig hatte ich eine Hitzewallung und totale Demut." Die Reaktion der Mitglieder sei ähnlich gewesen. Die meisten seien erstmal sprachlos gewesen und hätten sich dann wahnsinnig gefreut. Richtig glauben kann er es auch jetzt noch nicht.

Gegründet vor 70 Jahren

Mit Fellgewändern und geschnitzten Holzmasken tanzen die Perchten jedes Jahr von Ende November bis Heilig drei Könige. Vor etwa 70 Jahren hat Perchtenvater Hans Reupold die Tradition in Kirchseeon aufleben lassen und zahlreiche Masken geschnitzt. Mittlerweile nehmen jedes Jahr über 70 aktive Mitglieder am Perchtenlauf teil.

Seit April 2022 ist der Kirchseeoner Perchtenlauf bayerisches Kulturerbe und nun auch bundesweites. Schriftführer Andreas Mecker fragt sich, was wohl Perchtenvater Hans Reupold dazu gesagt hätte, dass ihr lokaler Brauch nun deutschlandweite Anerkennung erhält. Der Kirchseeoner Perchtenlauf befindet sich nun auf einer Ebene mit den Passionsspielen Oberammergau, dem Further Drachenstich oder dem Tölzer Leonhardiritt.

Gelebtes Brauchtum von Generation zu Generation

Die Perchten sind stolz, dass sie ihre Tradition so aktiv leben und weitergeben. Nachwuchsprobleme haben sie keine. Viele Erwachsene waren damals schon von klein auf dabei und geben das später auch an die nächste Generation weiter. Für die Kinder gibt es sogar extra Gruppenstunden, PiA nennt sich das, Perchten in Ausbildung.

Das Brauchtum nehmen die Kirchseeoner sehr ernst und haben in den vergangenen Jahren einiges dafür getan. Es sei viel Arbeit geleistet worden, bevor die Perchten bereit für die Bewerbung als Kulturerbe waren, erklärt Rainer Eglseder. Es gab Theateraufführungen, Veranstaltungen, ein extra Kinderbuch. Seit etwa drei Jahren leitet Rainer Eglseder außerdem das Perchtenmuseum - genannt Maskeum - in dem man die Masken ganz genau betrachten kann und auch die Möglichkeit hat, selbst durch eine durchzusehen. Denn in den großen Holzmasken hat man nur ein sehr eingeschränktes Blickfeld.

Museum klärt auf

Die Schönen, die Schiachen, die Holzmandl, die Stabmasken, die sogenannten Schnadern Schlenzer - sind alle zusammen beim Perchtenlauf unterwegs. Im Museum können Besucher mehr über die Bedeutung der Masken und des Perchtenbrauchtums erfahren. Denn ein wenig gruselig wirken die Figuren mit ihren Fellgewändern und den Fackeln in der Dunkelheit schon, gesteht auch Tina Heiler-Reupold, die Tochter des Perchtenvaters. Im Museum können sich Besucher und gerade die Kinder alles in Ruhe ansehen und brauchen keine Angst zu haben.

In den nächsten Wochen wird in Kirchseeon aber nun erstmal gefeiert. Nicht nur die Perchten, sondern auch die Kirchseeoner, betont Rainer Eglseder. Denn ohne die Bürger gäbe es den Perchtenlauf gar nicht. Die Perchten tanzen in Kirchseeon in allen Gemeindeteilen und bei jedem, der die Haustür aufmacht. Stolz könne deshalb jeder sein, der diese Tradition unterstützt. Nach den Sommerferien geht es in Kirchseeon dann wieder offiziell mit den Tanzproben los.