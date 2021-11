Faktenfuchs: Gibt es in Zukunft in Bayern einen Lehrermangel?

Wie werden die Zahlen der Lehrerbedarfsprognose berechnet?

Die entscheidenden beiden Zahlen der Lehrerbedarfsprognose sind der jährliche Bedarf an neuen Lehrkräften und die jährlich möglichen Neueinstellungen von Lehrern. Um den jährlichen Bedarf zu ermitteln, wird zuerst der Gesamtbestand an schon vorhandenen Lehrkräften für die nächsten zehn Jahre ermittelt. Bei dieser Berechnung fließen Fluktuationen wie Pensionierungen, Teilzeit-Modelle oder Elternzeiten ein.

Dann wird für jedes Jahr der Gesamtbedarf einer Schulart an sogenannten Lehrerwochenstunden berechnet. In diesen Gesamtbedarf fließen zum Beispiel die Geburten- und Zuwanderungszahlen ein. Mehr Kinder bedeuten mehr Bedarf an Lehrkräften in den Schulen und damit mehr benötigte Lehrerwochenstunden.

Dann wird aus diesen beiden Faktoren, dem schon vorhandenen Gesamtbestand an Lehrkräften und den benötigten Lehrerwochenstunden, der Bedarf an Lehrkräften für jedes Jahr errechnet. Das Kultusministerium schreibt in der BLP: "Aus einem Vergleich der vor Einstellung insgesamt verfügbaren Lehrerkapazität mit dem erforderlichen Gesamtbedarf ergibt sich der jährliche Bedarf an Neueinstellungen." In diesen jährlichen Bedarf könne man auch politische Entscheidungen mit einrechnen, zum Beispiel wenn die Politik zusätzliche Lehrerstellen beschließt, so das Kultusministerium.

Neben dieser Bedarfs-Berechnung gibt es die Prognose des jährlichen Angebots an Lehrkräften, die eingestellt werden können. Diese ist ungenauer: Denn ausschlaggebend ist hier die Anzahl der Studierenden, die sich für ein Lehramtsstudium entscheiden und dieses nach einigen Jahren erfolgreich abschließen. In der BLP werden für die meisten Schularten die derzeitigen Zahlen der Lehramts-Studienanfänger einfach auch für die Zukunft unterstellt. Im Bereich Mittelschule nimmt das Kultusministerium aber zum Beispiel höhere Zahlen an, da der Freistaat hier das Angebot an Studienplätzen ausbauen möchte.

Noch ungenauer wird es bei der zweiten Säule des jährlichen Lehrkräfte-Angebots. Diese besteht nicht aus den frisch ausgebildeten Lehrkräften des aktuellen Jahrgangs. Sondern aus den Bewerbern früherer Jahrgänge, die wegen ihrer Note auf einer Warteliste stehen, den Bewerbern, die die Schulart wechseln, Bewerbern aus anderen Bundesländern oder Bewerbern, die nicht auf Lehramt studiert haben, sondern über Sondermaßnahmen in den Beruf gelangen. Die Zahlen hierfür müssen teilweise geschätzt werden, heißt es in der BLP am Beispiel der Sondermaßnahmen: "Zur Anzahl der künftigen Teilnehmer/-innen an Sondermaßnahmen müssen ebenfalls Annahmen getroffen werden, die zwar aus heutiger Sicht plausibel erscheinen, für die es aber kein Ist-basiertes Quoten-Modell gibt."

Am Ende können für die nächsten zehn Jahre ein prognostizierter Bedarf an Lehrkräften und eine vorausgesagte Zahl an möglichen Neueinstellungen gegenübergestellt werden - für jede Schulart in Bayern. Das Kultusministerium gibt anhand dieser Prognosen auch Empfehlungen an Studienanfängerinnen. Für jedes Jahr bis 2031 wird derzeit etwa prognostiziert, dass es weniger Mittelschul-Lehrkräfte gibt, als der Freistaat eigentlich einstellen möchte. Deswegen seien hier die Chancen auf eine Anstellung nach dem Studienabschluss "sehr gut", heißt es in der BLP, die damit zum Teil auch Steuerungselement ist.

Ist die Lehrerbedarfsprognose verlässlich?

Das Kultusministerium schreibt auf #Faktenfuchs-Anfrage, dass die Rechenmodelle der Prognose immer neu überprüft würden: "Um die verschiedenen Annahmen der Vorausberechnung möglichst treffsicher zu gestalten, werden die Basisdaten, die Modellstruktur und die Prognoseansätze für eingeleitete Maßnahmen jährlich anhand der jüngsten Entwicklung überprüft und erforderlichenfalls angepasst. Aktuelle Erkenntnisse fließen somit unmittelbar in die nächstjährige Fortschreibung der Lehrerbedarfsprognose ein."

In der Vergangenheit habe sich die BLP als zuverlässig erwiesen, so das Ministerium: "Insgesamt konnte die Prognoserechnung dadurch die signifikanten Veränderungen bei Bedarf und Angebot an Lehrkräften in den jeweiligen Schularten stets zuverlässig vorzeichnen und die richtige Tendenz für die Beratung der am Lehrerberuf interessierten Schulabgängerinnen und Schulabgänger und für bildungspolitische Planungen angeben."

Der renommierte Bildungsforscher Klaus Klemm stellt der Methodik der BLP ebenfalls ein gutes Zeugnis aus: " Also ich finde, das ist nachvollziehbar, was sie machen. Und das ist auch nicht zu kritisieren." Klemm, der an der Universität Duisburg-Essen 30 Jahre lang Professor für empirische Bildungsforschung und Bildungsplanung war, lobt die BLP grundsätzlich: "Also Bayern ist, das muss man ausdrücklich sagen, bei der Entwicklung und Präsentation von Bedarfsprognosen im Bundesgebiet ausgesprochen vorbildlich."