Faktenfuchs: Gibt es aktuell einen Lehrermangel in Bayern?

Diese Daten lassen zunächst ebenfalls vermuten, dass die Lehrersituation an Bayerns Schulen sich verbessert. Doch wie bei den Klassengrößen sollte auch hier differenziert werden. Abgesehen von der regionalen Verteilung spielt laut Simone Fleischmann vor allem eine große Rolle, wer den Unterricht erteilt. An manchen Schulen in Bayern gibt es laut den Auswertungen des BLLVs nur noch 50 Prozent tatsächlich ausgebildete Lehrer. Die andere Hälfte der Belegschaft machten etwa Schulassistenten, Ein-Fach-Lehrer oder Quereinsteiger aus. Um guten Unterricht anbieten zu können, brauche es aber gut ausgebildete Lehrer. Die gebe es nur, wenn Bezahlung und Arbeitsbedingungen stimmten und davon sei Bayern aktuell weit entfernt, so Simone Fleischmann.

Weiter muss berücksichtigt werden, dass anhand der Lehrerstellen-Schüler-Relation keine Aussage darüber getroffen werden kann, wie die Versorgungslage sich in den verschiedenen Fachbereichen darstellt. In der Veröffentlichung “Bayerns Schulen in Zahlen” schlüsselt das Kultusministerium für das Schuljahr 2019/2020 für Realschulen und Gymnasien auf, wie das Lehrpersonal sich auf die Fächer verteilt. Dabei wird ein Ungleichgewicht deutlich, vor allem im Bezug auf die sogenannten MINT-Fächer. So gab es in beiden Schularten mehr als doppelt so viele Lehrkräfte, die eine Qualifikation für das Fach Englisch hatten, als für die Fächer Physik, Chemie und Biologie.

Eine Auswertung des Bayerischen Philologenverbandes zur Lehrereinstellung an staatlichen Gymnasien in den vergangenen Jahren zeichnet ein ähnliches Bild: Während in Fächern wie Mathematik und Informatik über die Jahre hinweg stets nahezu alle Studienabsolventen sofort eine Einstellung fanden, gab es in Fächern wie Deutsch und Geschichte einen größeren Teil, der sich etwa auf eine Warteliste setzen lassen musste. Beide Datensätze lassen vermuten, dass eine kleinere Lehrer-Schüler-Relation im Durchschnitt nicht zwangsweise eine bessere Unterrichtsqualität in allen Fachbereichen bedeutet.

Fazit

Um über die aktuelle Lage und vergangene Entwicklung der Lehrerversorgung in Bayern zu sprechen, werden meist zwei Indikatoren angeführt: Die Anzahl Schüler pro Klasse und die Anzahl Schüler pro Lehrerstelle. Die Klassengröße ist in allen allgemeinbildenden Schularten bayernweit in den vergangenen Jahren mindestens stabil geblieben, das Lehrerstellen-Schüler-Verhältnis hat sich verbessert. Auf diese Daten beruft sich das bayerische Kultusministerium, wenn es auf Vorwürfe reagiert, in Bayern gäbe es einen Lehrermangel.

Allerdings gibt es zu diesen Zahlen einige relativierende Faktoren, die von Forschern und Interessenvertretern angeführt werden. So ist etwa der bayernweite Durchschnitt der Klassengrößen wenig aussagekräftig, wenn die Werte in den einzelnen Landkreisen weit auseinander gehen - das ist zum Beispiel bei den Realschulen der Fall. Zudem fordert etwa der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband, zusätzlich zur quantitativen Auswertung auch die qualitative Besetzung der Lehrerstellen zu betrachten. Hierbei spielen etwa die Ausbildung und die Verteilung auf die einzelnen Fächer eine Rolle.