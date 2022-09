Energiepreise: Nach Gas auch Strom deutlich teurer in Bayern

Gekoppelt an die massiv steigenden Gaspreise sind die Strompreise. Das könnte sich zwar in Zukunft ändern – EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen hat eine Strommarkt-Reform angekündigt – das hilft dem Verbraucher in der momentanen Situation aber erst einmal nichts. Der Blick auf die angekündigten Preiserhöhungen der großen bayerischen städtischen Energieversorger lässt nichts Gutes erahnen.

Strom statt Gas? Eher keine Alternative

Angesichts der drohenden Energieknappheit suchen viele Bundesbürger neben Stromsparen nach Auswegen, wie eine Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Demnach haben sich 13 Prozent der Deutschen einen mit Holz betriebenen Ofen angeschafft, jeder Zehnte eine Solaranlage. Elf Prozent haben sich unlängst ein Heizgerät gekauft, das mit Strom betrieben wird.

Doch Deutschlands Stadtwerke rechnen mit erheblich teureren Strompreisen im kommenden Jahr. Die Strompreise seien bislang "geringer" gestiegen als beim Gas, etwa weil die EEG-Umlage weggefallen sei, sagte ein Sprecher des Verbandes kommunaler Unternehmen im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Aber auch beim Strom erwarten wir weitere Preissteigerungen. Lagen diese bislang bei eher zehn Prozent, werden für das kommende Jahr tendenziell Preissteigerungen um die 60 Prozent erwartet", so der Verbandssprecher.

Auch Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft sagt: Es wird deutlich teurer. "Wir gehen davon aus, dass wir beim Gas eine Verdreifachung der Preise für die Haushaltskunden sehen und beim Strom wohl das Doppelte."

Erhebliche Gaspreis-Erhöhungen in Bayern ab Oktober

In den aktuellen Neukundenangeboten der Anbieter ist das teilweise schon jetzt zu sehen. Für Bestandskunden arbeiten die wichtigsten Bayerischen Energieversorger an Preiserhöhungen.

Der Nürnberger Energieversorger N-Energie erhöht zum 1. Oktober rund 2,9 Cent pro Kilowattstunde, die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) schlägt zum 1. November rund 3 Cent auf, bei der REWAG in Regensburg sind es ab 1. Oktober rund 5,4 Cent mehr, und die Augsburger Stadtwerke (SWA) wollen zu 1. November um 7,8 Cent erhöhen. Die Stadtwerke München (SWM) haben bisher keine Erhöhung beschlossen. Weitere baldige Preisanpassungen sind wahrscheinlich.