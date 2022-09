Riskant oder visionär? Ein Bauernhof zieht um

Carolin (36) und Andreas Pflügler (34) stehen auf ihrem Baugrund am Ortsrand von Neufahrn bei Freising. Es ist Ende August, seit gut zwei Monaten wird hier ihr neuer Hof gebaut. Was für sie jahrelang ein Traum war, nimmt langsam Form an: Die Betonwände der Maschinenhalle stehen. Die Schüttgosse fürs Getreide wurde in den Boden eingelassen – und man kann schon erahnen, wie der Hühnerstall einmal aussehen wird. In den nächsten zwei Jahren sollen weitere Gebäude und das neue Wohnhaus nach und nach dazukommen. "Klar, ist das riesig", sagt Andreas Pflügler, "aber ich glaube, wir brauchen den Platz einfach". Die alte Hofstelle war schon lange zu eng und nicht mehr zukunftsfähig.

Zur Übersicht: "Aktuelle Hintergründe und News zur Landwirtschaft in Bayern"

Die einfachste Lösung: Aufgeben!

Der Steuerberater analysierte die Situation knallhart: Wenn die Pflüglers so wie jetzt weiterwirtschaften – als Vollerwerbslandwirte mit 50 Hektar Ackerfläche, Hofladen und Mini-Brauerei – dann werden sie langfristig die Familie mit drei Kindern nicht ernähren können.

Was tun? Die einfachste – und laut Steuerberater womöglich rentabelste – Lösung wäre gewesen, auf dem alten Grund Mietwohnungen zu bauen und die Felder zu verpachten. Laut aktuellem Agrarbericht ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Vor allem kleinere und mittlere Höfe geben auf, weil sich die Landwirtschaft für sie nicht mehr lohnt. Aber nicht mit den Pflüglers! "Unser Herz schlägt für die Landwirtschaft, wir sehen darin unsere Berufung", sagt Carolin.

Also verkaufen sie den alten Hof, den sie in vierter Generation von Carolins Eltern übernommen haben – und investieren. In einen neuen Hof mit Hühnerstall und eigener Schlachtung, Gewächshäusern, noch mehr Direktvermarktung und Bildungsangeboten. Für den Neubau am Ortsrand planen die Pflüglers insgesamt Kosten von acht bis zehn Millionen Euro ein. In zwei Jahren soll alles fertig sein.