Öfen und Brennholz sind heiß begehrt

Viele leere Stiegen stehen auf seinem Hof, ungewöhnlich ist das im Spätsommer. Für Neukunden ist Georg Höhensteiger ausverkauft, was er noch hat an Brennholz, das hebt er für etwa 50 Stammkunden auf. Die will er nicht verlieren, sie kommen erst im Herbst mit ihren Bestellungen.

"Was vorher das Klopapier war, das ist jetzt das Brennholz"

Der Forstwirt besitzt einen Hof bei Rohrdorf im Landkreis Rosenheim, 300 Hektar Wald gehören dazu. Der liefert genug Rohstoff für etwa 100 Ster gutes Brennholz, die er in normalen Jahren ausliefert. Heuer könnte er sicher die dreifache Menge verkaufen, sagt er. Das Telefon stehe nicht still, von weither riefen die Leute an, auf der Suche nach Holz. Und wenn es früher um zwei oder drei Ster, also Kubikmeter geschichtete Holzscheite ging, dann werde jetzt oft nach großen Mengen bis zu zehn Ster gefragt. Panikgetriebene Hamsterkäufe nennt Höhensteiger das. "Was vorher das Klopapier war, das ist jetzt das Brennholz", sagt er.