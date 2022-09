Offenbar Massengrab in ukrainischer Stadt Isjum entdeckt

Nach dem Abzug russischer Truppen ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der ostukrainischen Stadt Isjum im Gebiet Charkiw ein "Massengrab" gefunden worden. Diese Informationen konnten allerdings noch nicht von unabhängigen Quellen überprüft werden. "Die nötigen prozessualen Handlungen haben dort schon begonnen", sagte der Staatschef in einer am Donnerstag in Kiew verbreiteten Videobotschaft.

Update: Aussagen des ukrainischen Vermisstenbeauftragten am Freitagmittag zufolge handelt es sich den Leichenfunden in der Kleinstadt Isjum nicht um ein Massengrab, sondern um viele Einzelgräber.

Weitere Informationen werden am Freitag erwartet

An diesem Freitag solle es genauere Informationen geben, kündigte Selenskyj an. Ukrainische Medien berichteten von einem Fund von mehr als 440 Leichen in einem Wald. Ein Polizeibeamter sagte gegenüber dem Sender Sky News, einige der Verstorbenen seien durch Schüsse getötet worden, andere seien während Bombardierungen gestorben.

Präsidialamtschef Andrij Jermak warf den russischen Truppen Mord vor und veröffentlichte ein Foto von einem Waldgebiet mit grob gezimmerten Holzkreuzen. Alle in dem Massengrab gefundenen Leichen würden exhumiert und gerichtsmedizinisch untersucht, kündigte Jermak an.

Rückzug des russischen Militärs

Die russischen Soldaten hatten das Gebiet am Samstag ukrainischen Angaben zufolge nach einer Gegenoffensive der ukrainischen Kräfte fluchtartig verlassen. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte von einer "Umgruppierung" seiner Truppen gesprochen, während selbst kremlnahe Quellen von einer verheerenden Niederlage sprachen.