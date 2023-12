Drei Brände an einem Tag: Polizei prüft mögliche Zusammenhänge

Gleich drei Brände haben am Montag die Feuerwehren in den Landkreisen Hof und Wunsiedel in Atem gehalten. Wie die Polizei mitteilt, standen binnen weniger Stunden ein Reitstall, eine Scheune und ein Vereinsheim in Brand.

Feuer in Stall: Einsatzkräfte retten Tiere aus Stall

Zunächst brach das Feuer gegen 11.30 Uhr in einer Holzhütte bei Rehau aus. Trotz Eingreifens der Feuerwehr brannte die Vereinshütte vollständig ab. Am frühen Abend stand dann die Scheune eines Reitstalls im 16 Kilometer entfernten Kirchenlamitz in Flammen. Das Feuer griff auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Den Einsatzkräften gelang es noch, die Tiere aus dem Stall zu befreien und auf ein Feld zu führen. Ein Mitarbeiter des Betriebs kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Brände im Raum Hof und Wunsiedel: Polizei prüft Zusammenhänge

Nur zwei Stunden später kam es schließlich im neun Kilometer entfernten Weißdorf zum Brand. Gegen 20.40 Uhr meldeten Zeugen Flammen in einem Schuppen. Nur wenig später stand auch eine angrenzende Scheune in Vollbrand. Sie wurde so stark beschädigt, dass sie nach den Löscharbeiten abgerissen werden musste. Die Bundesstraße 289 bei Weißdorf musste wegen der Löscharbeiten für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Insgesamt verursachten die Brände einen Sachschaden von mehr als 250.000 Euro. Mehrere Hundert Rettungskräfte waren im Einsatz. Wegen der räumlichen und zeitlichen Nähe der Vorfälle ermittelt die Polizei nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den drei Bränden gibt. Zur Klärung hat die Kriminalpolizei in Hof die Ermittlungen übernommen.