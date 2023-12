Tag des Ehrenamts - Engagement in Ostbayern rückläufig

Viele Menschen wollen sich aktiv in die Gesellschaft einbringen. Sie engagieren sich zum Beispiel im kommunalpolitischen, kulturellen, sozialen oder kirchlichen Bereich. Sie bringen sich ein im Sport oder beim Naturschutz oder auch bei der Völkerverständigung. Dieses vielfältige Engagement verdient auch in diesem Jahr Anerkennung und Wertschätzung.

Würdigung ehrenamtlicher Helfer

Anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamts am Dienstag haben Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach kostenlosen Eintritt ins Multiplex-Kino und ins Kurfürstenbad. Wie im vergangenen Jahr würdigt der Amberger Bürgermeister so das freiwillige Engagement seiner Bürger.

Bereits am Wochenende hat auch der Bezirksverband Oberpfalz des Bayerischen Fußballverbandes seine insgesamt 55 ehrenamtlichen Helfer gewürdigt. Der organisierte Sport sei ohne ein funktionierendes Ehrenamt nicht möglich, schrieb der Verband in einer Pressemitteilung.

Engagement seit Corona-Pandemie rückläufig

Generell ist das ehrenamtliche Engagement seit der Corona-Pandemie aber rückläufig. Das bestätigen sowohl die Hilfsorganisation Malteser in Weiden als auch der Bezirk Oberpfalz des Bayerischen Landessportbunds. Bei den Maltesern in Weiden fehlen Ehrenamtliche insbesondere in der Jugend- und der Demenzarbeit. Im Sport hingegen mangelt es am ehrenamtlichen Nachwuchs für Führungspositionen in Vereinen.

Auch den Tafeln gehen Helfer verloren - aber nicht überall

Auch die Freiwilligenagentur in Vilsbiburg teilt mit, dass sich zuletzt immer weniger Interessierte bei ihr gemeldet hätten. Die Agentur bringt Interessierte und Vereine oder Organisationen zusammen. Dringend gesucht werden Ehrenamtliche derzeit auch bei der Caritas in Passau. Dort hatten zuletzt die Leiterin der Tafel sowie 15 weitere Mitarbeitende ihre ehrenamtlichen Ämter niedergelegt. Ersatz konnte seitdem nicht gefunden werden.

Die Mehrarbeit wird aktuell von einigen hauptamtlichen Caritas-Angestellten getragen. Positiv ist die Entwicklung hingegen im Dekanat Cham der evangelischen Landeskirche: dort stieg die Anzahl der Ehrenamtlichen laut Dekanin Ulrike Dittmar zuletzt an. Vor allem bei der Tafel in Cham hätten sich zuletzt immer mehr junge Menschen engagiert.