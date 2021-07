Donau-Flutpolder: Nächstes Hochwasser kommt "mit Sicherheit"

Polder teuer - aber Alternativen weniger effektiv

Alternativen zu den Poldern wären der Studie nach weniger effektiv. So könnten etwa Rückhaltebecken an den Zuflüssen den Hochwasserschutz an der Donau nicht ersetzen. Eine Verdoppelung der Rückhaltevolumen an Zuflüssen im Vergleich zu den Polder-Volumen würde zudem lediglich etwa 70 Prozent der Polder-Wirkung erreichen. Die von Polder-kritischen Landwirten und Kommunalpolitikern geforderte Variante vieler kleinerer Rückhaltebecken an den Donauzuflüssen Lech, Naab und Regen steht damit vermutlich vor dem Aus.

Für die Grundstückseigentümer und Landwirte in den Poldergebieten kündigte Glauber derweil umfassende Entschädigungen an. So soll es im Fall der Flutung der Polder bei einem Extrem-Hochwasser 100-prozentigen Ersatz für Ernteausfälle oder beschädigte Ackerflächen geben. Für die Bereitstellung der Flächen gibt es sofort eine Entschädigung von 20 Prozent des Wertes.

Die neun Flutpolder kosten nach Angaben des Umweltministeriums 600 Millionen Euro. Bei einer prognostizierten Laufzeit von 100 Jahren kommen nach heutigem Geldwert noch einmal 300 Millionen Euro dazu. Die Entschädigungen sind da bereits eingerechnet.

Studie Anfang 2019 in Auftrag gegeben

Die nun vorgestellte Studie hatte das bayerische Kabinett auf politischen Druck aus den Landkreisen Straubing-Bogen, Deggendorf und Passau in Auftrag gegeben, wo die Menschen besonders unter dem Hochwasser von 2013 gelitten hatten. Ursprünglich hatten die Freien Wähler (FW) bei den Koalitionsverhandlungen mit der CSU im Jahr 2018 den Verzicht auf die Flutpolder Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof in den Koalitionsvertrag geschrieben.