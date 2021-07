BR24live: Experten empfehlen neun Donau-Flutpolder

Um rund 120.000 Menschen wirksam vor Hochwasser zu schützen, will das Bayerische Umweltministerium neun Flutpolder entlang der Donau bauen. Das Resümee der Studie des Landesamtes für Umwelt (LfU) liegt dem BR vor.

Demnach kommt dem geplanten Rückhaltevolumen von rund 30 Millionen Kubikmetern Wasser an den Polderstandorten "Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof eine entscheidende Rolle" zu, "um extreme Hochwasserereignisse an der Donau wirksam kappen zu können". Mit den riesigen, eingedeichten Auffangbecken könne laut Studie die "maximalen Wasserstände am Pegel Straubing um bis zu 39 cm und am Pegel Deggendorf um bis zu 24 cm" abgesenkt werden.

Studie empfiehlt Zusammenlegung von Poldern

Die von den Polder-kritischen Landwirten und Kommunalpolitikern geforderte Variante vieler kleinerer Rückhaltebecken an den Donauzuflüssen Lech, Naab und Regen ist laut Studie weniger als halb so gut wie die künftig zwei gesteuerten Flutpolder alleine. Um den Polder-Gegnern im Landkreis Regensburg entgegenzukommen, empfiehlt das Umweltministerium die Polder Eltheim und Wörthhof auf kleinerer Fläche bei Wörthhof zusammenzulegen. Allerdings mit deutlich höheren Deichen. So kann das Hochwasser um zusätzliche 2,20 m gestaut werden.

Die LfU-Studie klärt auch, dass ein intelligenteres Steuern der schon bestehenden Staustufen an den verschiedenen Flüssen, das Hochwasser nicht wirksam genug bekämpfen kann. Außerdem müssten Hausbesitzer und Landwirte laut Studie auch keinen schädlichen Grundwassers-Anstieg durch die Polder bei Bertoldsheim im Landkreis Neuburg und Wörthhof im Landkreis Regensburg befürchten.

Verzicht auf Flutpolder im Koalitionsvertrag

Die Studie hatte das Bayerische Kabinett auf politischen Druck aus den Landkreisen Straubing-Bogen, Deggendorf und Passau in Auftrag gegeben, wo die Menschen besonders unter dem Jahrtausend-Hochwasser von 2013 zu leiden hatten. Ursprünglich hatten die Freien Wähler (FW) bei den Koalitionsverhandlungen mit der CSU im Jahr 2018 den Verzicht auf die Flutpolder Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof in den Koalitionsvertrag geschrieben.

Hauptgegner waren FW-Chef Hubert Aiwanger, seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger (FW), Landrätin des Landkreises Regensburg, und der damalige FW-Landrat von Neuburg, Roland Weigert, mittlerweile Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium.

Aiwanger: "Sind gezwungen, den vernünftigen Mittelweg zu gehen"

Bereits am 23. Juni hatte Wirtschaftsminister Aiwanger im BR eingeräumt: "Wir sind als Staatsregierung gezwungen, den vernünftigen Mittelweg zu gehen." Die angedachte Zusammenlegung der Flutpolder bei Wörthhof begrüßte Aiwanger, weil dann "mehrere Quadratkilometer Ackerland" nicht mehr geflutet werden müssten im Hochwasserfall.