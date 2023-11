Tausende bei Gaza-Demo in München – Palästina-Flagge am Rathaus

Um Solidarität mit den Menschen in Gaza und im von Israel besetzten Westjordanland zu bekunden, haben am Samstag etwa 2.500 Personen auf dem Münchner Odeonsplatz demonstriert. Am Marienplatz verschafften sich Unbekannte Zugang zum Turm des Münchner Rathauses und befestigten dort eine palästinensische Flagge.

Mehrere Tausend Teilnehmer bei pro-palästinensischer Demo

Zu sehen waren größtenteils Palästina-Flaggen und Schilder mit Sprüchen wie "Stop the Genocide". Zu Beginn der Demonstration hielten die Demonstrierenden eine Schweigeminute in Gedenken an die Menschen in Gaza ab. Laut Einsatzleiter stellte die Polizei am Nachmittag zunächst kein strafrechtlich relevantes Verhalten fest. Zu Beginn der Kundgebung hatten die Veranstalter die Demonstrierenden darauf hingewiesen, dass die Parole "From the River to the Sea" nach dem Verbot des Bundesinnenministeriums auf der Veranstaltung nicht erlaubt ist. Rund 200 Beamte waren in München im Einsatz.

Außerdem baten sie die Menschen auf dem Odeonsplatz, nur Palästina-Flaggen zu hissen und nicht auf Eigeninitiative Sprachgesänge zu starten, sondern nur die Parolen zu singen, die die Veranstalter vorgeben. Die Kundgebung unter dem Namen "Stoppt den Krieg - Freiheit für Palästina" wurde vom Münchner Zweig der Bewegung "Palästina spricht" organisiert.

Palästina-Flagge am Rathaus-Turm

Parallel zur Kundgebung auf dem Odeonsplatz hatten Unbekannte eine Palästina-Fahne vom Turm des Rathauses am Marienplatz angebracht, die laut Polizei aber wenig später bereits wieder entfernt werden konnte. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Stadt München hatte nach dem Angriff der Hamas ihre Solidarität mit Israel bekundet, israelische Flaggen vor dem Rathaus gehisst und auch das Gebäude mit der israelischen Flagge angestrahlt.

Auch in Nürnberg gab es pro-palästinensische Kundgebungen. An der größeren der beiden Demonstrationen nahmen mehrere Hundert Menschen teil. Es habe bis zum Nachmittag keine besonderen Vorkommnisse oder Strafanzeigen gegeben, sagte ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage.

"From the river to the sea" wird künftig strafrechtlich verfolgt

Der bei pro-palästinensischen Demonstrationen verwendete Slogan "Vom Fluss bis zum Meer" wird in Bayern künftig strafrechtlich verfolgt. Das sagte der Münchner Oberstaatsanwalt Andreas Franck der "Süddeutschen Zeitung" vom Samstag. Wer Propagandamittel von verbotenen Organisationen öffentlich verwende, der werde nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs belangt.

Franck beruft sich auf das Anfang November von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erlassene Betätigungsverbot für die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas. Verboten sind damit auch Kennzeichen der Hamas. Aufgelistet neben Logos und Schriftzügen ist dort auch die Parole "Vom Fluss bis zum Meer" auf Deutsch oder in anderen Sprachen.

"Das müssen wir als eine klare Ansage interpretieren", sagte der Oberstaatsanwalt der "Süddeutschen". "Für uns bedeutet das eine neue juristische Klarheit." Die bayerische Staatsanwaltschaft werde entsprechend konsequent handeln. Der Satz "From the river to the sea, Palestine will be free" bedeutet, Palästina solle frei sein vom Fluss Jordan bis an die Mittelmeerküste, also auf dem Gebiet, auf dem heute auch der Staat Israel existiert.

Die "Süddeutsche Zeitung" zitierte den US-palästinensischen Schriftsteller Yousef Munayyer, der 2021 argumentiert habe, dass viele Menschen mit der Parole weiterhin den Wunsch verbänden, dass "Palästinenser in ihrer Heimat als freie und gleiche Bürger leben können, die weder von anderen beherrscht werden noch andere beherrschen".

Zehntausende demonstrieren in London

Während pro-palästinensische Demonstrationen in Deutschland in eher kleinem Rahmen verlaufen, waren am Samstag in der englischen Hauptstadt London erneut Zehntausende Menschen auf der Straße. In Sprechchören und auf Plakaten forderten sie "Freiheit für Palästina" und ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Offizielle Angaben zur Zahl der Teilnehmer gab es zunächst nicht. Die Veranstalter hatten mit mehr als 500.000 Menschen gerechnet.

Die Menge zog vom zentralen Hyde Park über die Vauxhall-Brücke zur US-Botschaft an der Themse. Auch britische Gewerkschaften und Politiker beteiligten sich an dem Protestmarsch, darunter der frühere Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn. Zuletzt hatten mehrere Politiker der traditionell Palästinenser-freundlichen Sozialdemokraten aus Protest gegen die Weigerung des amtierenden Parteichefs Keir Starmer, eine Waffenruhe im Gazastreifen zu fordern, ihre Ämter abgegeben.