Israels Vormarsch in Gaza: Größtes Krankenhaus außer Betrieb

Abbas fordert Schutz von Zivilisten vor "völkermordendem Krieg"

Während im Zentrum von Gaza die Gefechte zwischen der israelischen Armee und der Hamas anhalten, beraten am Wochenende in Riad zahlreiche Staats- und Regierungschefs arabischer und muslimisch geprägter Länder über die Lage im Gazastreifen.

Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas forderte auf dem Gipfel angesichts der israelischen Angriffe internationalen Schutz für die palästinensische Bevölkerung. Ihr stehe ein "beispielloser völkermordender Krieg" bevor, sagt Abbas. Er fordert die USA auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Offensive im Gazastreifen stoppe.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman forderte ein Ende des Krieges im Gazastreifen und die Freilassung der von der Hamas verschleppten rund 240 Geiseln. Die Belagerung des Gazastreifens müsse beendet werden, humanitäre Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung müssten ermöglicht werden. Israel trage "die Verantwortung für die Verbrechen gegen das palästinensische Volk".

Iranischer Präsident fordert Einschränkung des Lauftraums für Israel

An dem für Samstag und Sonntag geplanten Treffen nehmen zahlreiche Staats- und Regierungschefs teil. Darunter sind der iranische Präsident Ebrahim Raissi und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Eingeladen sind ebenfalls Katars Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, und der syrische Präsident Baschar al-Assad, der Anfang des Jahres wieder in der Arabischen Liga willkommen geheißen wurde.

Der iranische Präsident Raissi sagte am Samstag vor seinem Abflug nach Riad, es sei an der Zeit, beim Gaza-Konflikt Maßnahmen zu ergreifen: "Der Gazastreifen ist kein Schauplatz für Worte. Er sollte ein Schauplatz für Taten sein", sagte Raissi und forderte Einheit unter den islamischen Ländern. Die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete, Raissi werde in Riad vorschlagen, dass muslimische Länder Israel die Nutzung ihres Luftraumes untersagen sollten. Zudem müssten die USA daran gehindert werden, Waffen von ihren Militärstützpunkten in der Region an Israel zu liefern.

Deutschland stockt humanitäre Palästinenser-Hilfe um 38 Millionen auf

Deutschland stockt derweil seine humanitäre Hilfe für die palästinensischen Gebiete angesichts des Leids der Zivilbevölkerung im Gazastreifen um weitere 38 Millionen Euro auf. Das kündigte Außenministerin Annalena Baerbock am Samstag nach einem Gespräch mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Schtaje in Ramallah im Westjordanland an. Damit werde Deutschland im laufenden Jahr insgesamt Gelder von über 160 Millionen Euro für die palästinensischen Gebiete zur Verfügung stellen.

"Jedes Leben ist gleich viel wert. Und jeder Mensch in Israel und jeder Mensch in Palästina hat ein Recht darauf, in Frieden und in Sicherheit zu leben", betonte die Grünen-Politikerin. Ein erster wichtiger Schritt für die Menschen in Gaza seien die humanitären Pausen. "Diese müssen weiter ausgebaut werden", forderte die Bundesaußenministerin. Auch müssten insbesondere die Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens Versorgungssicherheit haben.