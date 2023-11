Gesetzliche Rente: So viel mehr gibt es voraussichtlich 2024

Bis 2025 bleibt das Rentenniveau, also das Verhältnis zwischen Rentenhöhe und Einkommen, bei knapp über 48 Prozent stabil. Die voraussichtliche Rentenerhöhung ab Juli 2024 fällt mit 3,5 Prozent in Ost und West niedriger aus als in diesem Jahr. Weil immer mehr Rentner auf immer weniger Beitragszahler kommen, könnte der Beitragssatz ab 2027 deutlich steigen.

Anja Piehl, Vorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Bund ist deshalb dafür, die Basis der Beitragszahler durch Selbstständige und Beamte zu vergrößern. Dazu gehöre…

"… auch darüber nachzudenken, Personengruppen wie Menschen im politischen Mandat statt irgendwelcher Ruhegeld-Regelungen auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen – da gibt es Potentiale." Anja Piehl, Vorsitzender der Deutschen Rentenversicherung Bund

Renten sind an Löhne gekoppelt

Grund für die niedrigere Erhöhung: Die Renten orientieren sich an den Löhnen und die Inflationsprämie fällt 2024 weg. Das bemängelt Verena Bentele, die Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK. Sie warnt vor dem bereits bestehenden Trend, dass immer mehr Menschen in Rente Grundsicherung beziehen: "Rentnerinnen und Rentner benötigen dringend diese Erhöhung um 3,5 Prozent, aber angesichts der Kostensteigerungen, vor allem für Lebensmittel und Energie, fällt diese Erhöhung nicht weiter ins Gewicht. Gerade einmal die Kaufkraft wird abgedeckt. Wir bräuchten ein gesichertes Rentenniveau von mindestens 53 Prozent."

Sozialverband VdK fordert Rentenreform

Doch von einem solchen Rentenniveau ist die Realität weit entfernt: Das Rentenniveau, also das Verhältnis zwischen Rentenhöhe und dem durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen, ist nämlich nur bis 2025 gesetzlich abgesichert. Ab dann wird es sinken, wenn die Politik nicht deutlich gegensteuert. Aktuell liegt es zwar noch bei 48,2 Prozent. Laut dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung könnte es 2030 aber bereits bei 46,9 Prozent liegen, 2037 gar bei 45 Prozent.

Steigende Beitragssätze, sinkendes Rentenniveau

Auf der anderen Seite könnten die Beitragssätze ab 2027 steigen, wenn die Politik nicht einschreitet. Derzeit ist der Beitragssatz noch bei 18,6 Prozent bis 2027 gedeckelt, doch bis 2037 könnte er bereits auf 21,1 Prozent klettern.

Der Sozialverband VdK appelliert deshalb an die Ampel, zügig ihre Rentenversprechen aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Dazu zählen unter anderem ein garantiertes Rentenniveau und eine sogenannte Aktienrente, also das Investieren von Rentenversicherungsbeiträgen in Aktienfonds, um mit der Rendite Beitragszahler zu entlasten. Eine Rentenreform sei dringend nötig, heißt es vom Sozialverband VdK, damit die gesetzliche Rente eine tragende Säule der Alterssicherung bleibt.

Rentenversicherung lehnt Aktienrente ab

Von der Aktienrente, also das Investieren von Rentenversicherungsbeiträgen in Aktienfonds, um mit der Rendite Beitragszahler zu entlasten, hält die Vorsitzende der deutschen Rentenversicherung Bund, Anja Piehl nichts. Stattdessen sollte die Bundesregierung die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige schneller voranbringen. Doch auf keines dieser Vorhaben hat sich die Ampel bisher einigen können. Vom Bundesarbeitsministerium heißt es dazu, die konkrete Ausgestaltung sei noch nicht abgeschlossen. Die Zeit drängt laut der Deutschen Rentenversicherung, um das Vertrauen in die gesetzliche Rente nicht zu verspielen.