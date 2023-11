"Besetzung des Gazastreifens produziert neue Hamas"

In Gaza kämpft aktuell das israelische Militär, die IDF, im Krieg gegen den Terror der Hamas. Wie geht die IDF vor, kann die Hamas überhaupt besiegt werden und was passiert mit den 2 Millionen Zivilisten in Gaza? Für das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten) hat BR24 mit Gustav Gressel gesprochen. Er ist internationaler Militärexperte vom European Council on Foreign Relations in Berlin und war vorher viele Jahre beim österreichischen Verteidigungsministerium und Bundesheer.

BR24: Herr Gressel, wir sehen die bedrückenden Bilder von den Ruinen in Gaza. Wird Gaza ein militärischer Albtraum für die israelische Armee?

Gustav Gressel: Jeder Krieg ist ein Albtraum. Aber Gaza ist insbesondere schwierig und auch schwer zu kämpfen. Es ist ein riesiges Schlachtfeld, es sind enorm große, ausgedehnte Siedlungen, stark untertunnelt und dazu noch Zivilisten zwischen den Kämpfern, die von Kämpfern kaum zu unterscheiden sind. Das macht das Vorgehen enorm schwierig.

Unterirdisches Gaza: das Herz der Hamas

BR24: Die angesprochenen Tunnel sind quasi das Herz der Hamas?

Gressel: Der Vorteil dieser Tunnelanlagen ist, dass sie aus der Luft kaum zu bekämpfen sind. Bunker-brechende Waffen dringen etwa zehn Meter tief ins Erdreich ein und explodieren dort. Wenn ich tiefer grabe, wenn meine Schächte tiefer liegen, dann habe ich mich dieser Waffenwirkung entzogen und lebe in diesen Tunnelanlagen relativ ungestört und kann dann auch Israel beschießen.

Es gibt dort eine regelrechte unterirdische Stadt, mit eigenen Produktionshallen für Munition, für Raketen, mit Notstromeinrichtungen, mit Kommandozentralen, von wo aus Überwachungskameras im ganzen Gazastreifen bedient werden. Man sieht also, wo sich die Israelis bewegen, wo sie sich nicht bewegen. Das ist ein riesiges Netzwerk an Schächten, zum Teil so groß, dass man sie befahren kann mit Fahrzeugen, zum Teil sehr schmal und eng. Das Problem der Israelis ist: Sie kennen dieses System nicht, es ist nicht kartiert.

