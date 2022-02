Corona-Ticker Oberfranken: Medi Bayreuths Kapitän Corona-positiv

19.25 Uhr: Bastian Doreth positiv getestet

Bastian Doreth, der Kapitän des Basketball Bundesligisten Medi Bayreuth, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Montagabend mit. Im Rahmen von Testungen am Montagmorgen ist demnach sowohl Doreth als auch eine weitere, nicht namentlich genannte Person aus dem Trainer- und Betreuerstab von Medi Bayreuth positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle anderen Spieler, Trainer und Betreuer wurden negativ getestet. Doreth selbst hatte am Wochenende die Reise zum Auswärtsspiel seines Teams beim FC Bayern München wegen Erkältungssymptomen nicht angetreten.

16.04 Uhr: Heimspiel von Medi: Oberfrankenhalle bleibt leer

Medi Bayreuth wird das Heimspiel morgen gegen Parma-Parimatch in der Oberfrankenhalle ohne Zuschauer austragen. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle im Team der russischen Vereins aus Perm war bis zuletzt nicht klar, ob die Partie in Bayreuth stattfinden kann. Da die finale Entscheidung erst kurzfristig kommuniziert worden sei, werde das Aufeinandertreffen ohne Zuschauer stattfinden, teilt Medi Bayreuth mit. Für die Bayreuther Basketballer besitzt das Spiel im FIBA-Europe-Cup am Dienstagabend nach vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen in der Gruppe I keinen sportlichen Wert mehr.

Nicht im Kader der Oberfranken wird Marcus Thornton stehen. Der Spieler hat sich im Spiel gegen die Basketballer des FC Bayern München den kleinen Finger der rechten Hand gebrochen, wie Medi Bayreuth mitteilte. Nach dem Abschwellen müsse Thornton gegen Ende der Woche operiert werden. Er werde mehrere Wochen ausfallen.

14.38 Uhr: LGL: 1.217 Corona-Neuinfektionen in Oberfranken

In Oberfranken sind binnen 24 Stunden 1.217 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Montag (31.01.22, 08.00 Uhr) veröffentlicht hat. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Regierungsbezirk beträgt demnach heute 1.005,9. Die Inzidenzwerte aller anderen bayerischen Regierungsbezirke liegen höher: Durchschnittlich liegt der Wert im Freistaat bei 1.388,2. Binnen 24 Stunden ist in Oberfranken eine Person mit dem Coronavirus gestorben.

06.57 Uhr: Zahlreiche Städte und Landkreise über Inzidenzwert 1.000

Zahlreiche Landkreise und kreisfreie Städte in Oberfranken weisen derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz über 1.000 auf. Den höchsten Wert des Bezirks meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag (Stand: 03.47 Uhr) für die Stadt Bayreuth. Demnach liegt die Inzidenz dort bei 1.400,4 und damit um rund drei Punkte niedriger als noch am Vortag. Den zweithöchsten Wert weist der Landkreis Bamberg mit einer Inzidenz von 1.290,2 auf. Das ist ein Anstieg um rund 80 Punkte.

Die weiteren Werte in Oberfranken: Landkreis Bayreuth 1.147,8 (Vortag: 1.156,5); Landkreis Wunsiedel 1.086,5 (975,4); Landkreis Kulmbach 1.037,4 (991,2); Landkreis Lichtenfels 1.031,1 (990,7); Landkreis Forchheim 1.015,4 (818,2); Stadt Hof 1.007,2 (987,3); Stadt Bamberg 918,2 (892,1); Stadt Coburg 781,1 (668,4); Landkreis Hof 700,4 (664,4) und Landkreis Coburg 676,9 (668,4). Den niedrigsten Wert im Bezirk und den zweitniedrigsten in ganz Bayern hat derzeit mit 651,0 (649,5) der Landkreis Kronach.