Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzen steigen fast überall

15.22 Uhr: Oberfranken hat weiterhin niedrigste Inzidenz Bayerns

Oberfranken weist weiterhin den niedrigsten Inzidenzwert aller bayerischer Regierungsbezirke auf. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Dienstag (18.01.22, 08.00 Uhr) veröffentlicht hat. Demnach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken bei 373,4. In allen anderen Regierungsbezirken wurden höhere Werte gemeldet: Sie liegen zwischen 416,5 in Niederbayern und 747,9 in Oberbayern. Bayernweit liegt der durchschnittliche Inzidenzwert aktuell bei 577,3. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona bleibt in Oberfranken unverändert bei 2.050.

Betrachtet man die Fälle in Oberfranken im Detail, sind im Vergleich zum Vortag laut LGL 294 hinzugekommen. Insgesamt hat es im Regierungsbezirk nun 107.815 Corona-Fälle gegeben. In den letzten sieben Tagen waren es 3.966.

12.42 Uhr: Omikron dominiert Infektionsgeschehen in Bamberg

Rund 80 Prozent der gemeldeten Corona-Erkrankten in Stadt und Landkreis Bamberg haben sich mit der Omikron-Variante infiziert. Dies teilt das Landratsamt Bamberg mit. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Bamberg bei 436,6 und für die Stadt bei 403,0.

Die Verdopplung der Corona-Fallzahlen von der ersten auf die zweite Januarwoche habe sich jedoch nicht auf die Auslastung der Pflegeeinrichtungen und Kliniken ausgewirkt. Die Belegungszahlen seien nahezu unverändert geblieben, so die Bilanz des gemeinsamen Krisenstabes von Landkreis und Stadt. Rückläufig seien hingegen die Zahlen bei den Impfungen. Waren es zum Jahresstart noch 6.500 Impfwillige, so verringerte sich die Zahl auf 2.000 in der zweiten Januarwoche. Beim Boostern liege Bamberg mit 44,8 Prozent knapp unter dem bayerischen Durchschnitt (Bayern: 45,6 Prozent).