Corona-Ticker Oberfranken: Bayreuth mit Inzidenz über 1.000

14.53 Uhr: Inzidenz in Oberfranken steigt leicht

In Oberfranken ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen auf 662,2 (Vortag: 640,9). Damit hat Oberfranken nach wie vor den niedrigsten Wert in Bayern. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hervor (Stand: 8 Uhr). Der Durchschnitt liegt im Freistaat aktuell bei 1.072,6. In Oberfranken sind innerhalb eines Tages 1.613 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona ist gegenüber dem Vortag um zwei gestiegen. Damit sind seit Pandemiebeginn nun in Oberfranken 2.064 Menschen mit oder an Corona gestorben.

06.19 Uhr: Inzidenzwert in Kulmbach knapp unter 900

In fast allen oberfränkischen Kommunen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach verzeichnet der Landkreis Kulmbach nun die höchste Inzidenz im Regierungsbezirk. Sie wird vom RKI mit 891,8 angegeben. Am Vortag lag sie bei 805,0. Sprunghaft angestiegen sind die Zahlen in Bayreuth Stadt (von 725,2 auf 883,2) und Landkreis (von 660,7 auf 775,5).

Die übrigen Kommunen im Überblick: Landkreis Wunsiedel 636,3, Landkreis Hof 463,4, Stadt Hof 626,5, Landkreis Kronach 409,9, Landkreis Bamberg 732,2, Stadt Bamberg 585,6, Stadt Coburg 477,4, Landkreis Lichtenfels 804,8 und Landkreis Forchheim 771,9. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz meldet am Mittwoch der Landkreis Coburg mit 377,7 (Vortag: 383,5).