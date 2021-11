Corona-Ticker Mittelfranken: Ansbach sucht Pflege-Hilfskräfte

14.30 Uhr: 8.027 Neuinfektionen, 22 Todesfälle in Bayern

Seit gestern (21.11.) sind in Bayern 8.027 neue Coronafälle gemeldet worden. Das geht aus den aktuellen Zahlen (Stand: 22.11., 08.00 Uhr) des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen hervor. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 1.031.798 Personen mit dem Virus infiziert. In Bayern sind seit gestern 22 weitere Personen gemeldet worden, die in Verbindung mit Covid-19 gestorben sind. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Bayern insgesamt auf 16.968. Die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt derzeit bei 641,7. Die Inzidenz ist mit 414,1 in Unterfranken am niedrigsten und mit 995,1 in Niederbayern am höchsten.