Corona-Ticker Mittelfranken: Landkreis Ansbach unter 50

7.30 Uhr: Schnelltests in Fürther Apotheken möglich

Die bestehende Corona-Schnelltest-Strategie der Stadt Fürth wird um Schnelltest-Möglichkeiten in einzelnen Fürther Apotheken erweitert. Wie die Stadt mitteilt, können ab heute in der Friedrich-Apotheke, der Hirsch- und Malzböden- Apotheke, sowie in der ABF- und der Ronhof-Apotheke Tests durchgeführt werden. Außer in der Friedrich-Apotheke sind Online-Anmeldungen erforderlich. Getestet werden können laut Mitteilung alle symptomfreien Personen, die eine FFP2-Maske tragen. Das Ergebnis soll in der Regel nach 15 bis 30 Minuten vorliegen.