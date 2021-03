Corona-Ticker Mittelfranken: Schnelltests in Uttenreuth

8.50: Sieben-Tage-Inzidenz in Nürnberg und Fürth steigt deutlich

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner ist Nürnberg und Fürth weiterhin steigend: Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) heute mitteilt, liegt beispielsweise der Wert in Nürnberg inzwischen bei 134,3, gestern waren es 127,5. Damit zeigt sich weiterhin eine steigende Tendenz, denn am Sonntag lag die Inzidenz bei 112,7, am Freitag bei 100,3. Weil der Inzidenzwert seit Freitag drei Tage in Folge über 100 lag, gelten in Bayerns zweitgrößter Stadt seit gestern wieder strengere Regeln. Die gleiche Entwicklung zeigt sich auch in der Nachbarstadt Fürth: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Fürth inzwischen bei 150,2, nach einem Wert von 130,7 gestern. Auch in Fürth gelten inzwischen strengere Auflagen, wie die Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr und die Schließung des Einzelhandels.

In Erlangen ist der Wert wieder gesunken. So lag die Inzidenz gestern bei 68,4, heute wieder bei 58,7. Weil der maßgebliche Inzidenzwert in Erlangen drei Tage in Folge über 50 lag, gelten ab heute wieder strengere Regeln, unter anderem im Handel und für den Besuch von Museen. So darf man in Erlangen ein Bekleidungsgeschäft oder ein Museum nur nach einer Terminbuchung besuchen.